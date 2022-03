XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

Kurzprofil CompuGroup Medical SE & Co. KGaA:



CompuGroup Medical (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden E-Health-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2020 einen Jahresumsatz von EUR 837 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1,6 Millionen Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das E-Health-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 8.000 hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (21.03.2022/ac/a/t)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse der Privatbank Berenberg:Charlotte Friedrichs, Analystin der Privatbank Berenberg, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF), senkt aber das Kursziel von 88 auf 75 Euro.Das vierte Quartal des Koblenzer Unternehmens sei ohne größere Überraschungen verlaufen, so die Analystin in einer am Montag vorliegenden Studie. Die CompuGroup-Aktie sei zuletzt von Investoren zu Unrecht abgestraft worden. Das Unternehmen biete ein stabiles Einnahmeprofil mit einem hohen Anteil wiederkehrender Erlöse. Darüber hinaus sei es nicht abhängig von Russland oder der Ukraine und es habe die Fähigkeit, Inflationsdruck durch höhere Preise auszugleichen.