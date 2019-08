XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

52,70 EUR +0,10% (13.08.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

52,95 EUR +0,86% (14.08.2019, 08:22)



ISIN CompuGroup-Aktie:

DE0005437305



WKN CompuGroup-Aktie:

543730



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 500 Mio. Euro. Seine Softwareprodukte zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, seine Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und seine webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen. Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis von etwa 400.000 Ärzten, Zahnärzten, Krankenhäusern, Apothekern und Netzen sowie sonstigen Leistungserbringern. Mit eigenen Standorten in 19 Ländern und Produkten in über 40 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 4.200 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen.(14.08.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CompuGroup-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Fast 30% Minus: Für die CompuGroup-Aktionäre sei es jüngst und überraschend knüppeldick gekommen. Ohne Frage habe der Kurs zuvor nur eine Richtung gekannt: nach oben.Das Koblenzer Medizintechnik-Unternehmen habe vor einer Woche Q2-Zahlen präsentiert und die Jahresprognose bestätigt. Die Zahlen hätten zwar kaum Wachstum gezeigt, seien damit aber nur einen Tick schwächer ausgefallen als erwartet. Vielmehr hätten Anleger zuvor auf sehr hohen Gewinnen gesessen. Mit der ersten Korrektur hätten diverse Stop-Loss-Limits eingesetzt. Zuletzt hätten auch noch einige Trendfolge-Systeme die Aktien auf den Markt geworfen - der Crash sei perfekt gewesen.Die fundamentalen Aussichten des Unternehmens seien jedenfalls weitgehend unverändert. Wer CompuGroup auch unter den aktuellen Kennzahlen für zu teuer halte, bleibe an der Seitenlinie. (Erst!) wenn sich das starke Abwärtsmomentum lege, seien die Kurse aus technischer Sicht aber attraktive Kaufkurse: Spätestens ab dem Bereich bis 45 Euro werde das Chance/Risiko-Verhältnis der CompuGroup-Aktie exzellent. Der mittel- und langfristige Aufwärtstrend könnten erfolgreich getestet werden, die kurzfristige, "heiße Luft" werde aus dem Papier heraus sein und kurze, scharfe Korrekturen seien ein gesunder Bestandteil eines intakten Aufwärtstrends, so Dennis Riedl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.08.2019)Börsenplätze CompuGroup-Aktie: