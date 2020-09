Tradegate-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:

Kurzprofil CompuGroup Medical AG:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (17.09.2020/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - CompuGroup: Der Medizinsoftware-Hersteller setzt sich höhere Ziele - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Aktie des Softwareherstellers CompuGroup Medical AG (ISIN: DE0005437305, WKN: 543730, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) unter die Lupe.Die Coronavirus-Epidemie habe den Trend zur Digitalisierung in vielen Bereichen beschleunigt, vor allem im Medizinsektor. Das würden auch die frischen Zahlen von CompuGroup Medical zeigen. Zwar sei der Umsatz im zweiten Quartal leicht zurückgegangen. Allerdings habe das Unternehmen im Vorjahr von der Einführung der elektronischen Gesundheitskarte profitiert. Ohne Berücksichtigung dieser Einmalumsätze aus der Telematikinfrastruktur wären die Erlöse organisch um sechs Prozent gestiegen. Das operative Ergebnis habe um ein Prozent auf 44,6 Mio. Euro zugelegt."Im ersten und vor allem im zweiten Quartal hat sich die hohe Resilienz des Unternehmens und seines Geschäftsmodells gegenüber den Unsicherheiten einer Pandemie gezeigt", habe Vorstandschef Frank Gotthardt resümiert. "Wir haben gerade in dieser Zeit gesehen, dass vielen Menschen der Nutzen der Digitalisierung im Gesundheitswesen unmittelbar bewusst wird." Auch deshalb sehe er gute Voraussetzungen, den bisherigen Investitions- und Wachstumskurs fortzuführen.Dass sich CompuGroup für 2020 zudem höhere Ziele gesetzt habe, hänge allerdings nichts mit der Pandemie, sondern vor allem mit der Anfang Juli abgeschlossenen Übernahme von Geschäftsteilen des US-Rivalen Cerner in Deutschland und Spanien zusammen. CompuGroup rechne daher nun mit Erlösen von 820 bis 860 Mio. Euro und einem bereinigten EBITDA zwischen 205 und 220 Mio. Euro. Vorher habe der Zielkorridor beim Umsatz zwischen 765 bis 815 Mio. Euro und beim operativen Ergebnis zwischen 195 und 215 Mio. Euro gelegen. (Ausgabe 37/2020)Börsenplätze CompuGroup-Aktie:XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:76,70 EUR -1,16% (17.09.2020, 11:20)