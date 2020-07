ISIN CompuGroup-Aktie:

DE000A288904



WKN CompuGroup-Aktie:

A28890



Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

COP



NASDAQ OTC Ticker-Symbol CompuGroup-Aktie:

CMPVF



Kurzprofil CompuGroup Medical SE:



Die CompuGroup Medical SE (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) ist eines der führenden eHealth-Unternehmen weltweit und erwirtschaftete im Jahr 2019 einen Jahresumsatz von EUR 746 Mio. Die Softwareprodukte des Unternehmens zur Unterstützung aller ärztlichen und organisatorischen Tätigkeiten in Arztpraxen, Apotheken, Laboren und Krankenhäusern, die Informationsdienstleistungen für alle Beteiligten im Gesundheitswesen und die webbasierten persönlichen Gesundheitsakten dienen einem sichereren und effizienteren Gesundheitswesen.



Grundlage der CompuGroup Medical Leistungen ist die einzigartige Kundenbasis mit über 1 Million Nutzern, darunter Ärzte, Zahnärzte, Apotheken und sonstige Gesundheitsprofis in ambulanten und stationären Einrichtungen. Mit eigenen Standorten in 18 Ländern und Produkten in 56 Ländern weltweit ist CompuGroup Medical das eHealth-Unternehmen mit einer der größten Reichweiten unter Leistungserbringern. Rund 5.800 hochqualifizierte Mitarbeiter stehen für nachhaltige Lösungen bei ständig wachsenden Anforderungen im Gesundheitswesen. (08.07.2020/ac/a/t)



KoblenzParis (www.aktiencheck.de) - CompuGroup Medical: Kursrücksetzer droht - ChartanalyseDie CompuGroup-Aktie (ISIN: DE000A288904, WKN: A28890, Ticker-Symobl: COP, NASDAQ OTC-Symbol: CMPVF) fiel im März 2020 auf ein Tief bei 46,50 EUR zurück, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Damit habe die CompuGroup-Aktie die Unterstützung bei 46,46 EUR getestet. Anschließend sei der Wert nach oben gedreht und auf ein neues Allzeithoch bei 78,50 EUR geklettert. Nach diesem Hoch aus dem Mai 2020 habe der Wert bis knapp unter das log 38,2% Retracement der Rally ab März bei 64,27 EUR konsolidiert. Dabei habe die Aktie eine bullische Flagge ausgebildet. Am 30. Juni sei es zum Ausbruch aus dieser Flagge gekommen. Inzwischen habe der Wert ein Hoch bei 74,00 EUR markiert. In den letzten Tagen sei es aber nicht mehr weiter vorangekommen.Kurzfristig bestehe das Risiko eines Rücksetzers auf die Flagge, was zu Abgaben in Richtung 69,35 oder sogar 66,80 EUR führen könnte. Anschließend könnte der Wert allerdings bis an das Allzeithoch bei 78,50 EUR und später sogar 104,00 bis 105,00 EUR ansteigen. Sollte es allerdings zu einem Rückfall unter 66,80 EUR kommen, würde sich das Chartbild deutlich eintrüben. Abgaben bis 62,70 EUR und 59,08 EUR wären dann möglich. (Analyse vom 08.07.2020)Börsenplätze CompuGroup-Aktie:XETRA-Aktienkurs CompuGroup-Aktie:72,90 EUR -0,61% (07.07.2020, 17:35)