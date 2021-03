Zu einer angestrebten Bewertung mache Compass bislang keine Angaben, dass diese unterhalb eines zweistelligen Milliardenbetrags liegen werde, dürfe aber bezweifelt werden. Denn der Boom im US-Immobilienmarkt habe zuletzt zu starken Kurszuwächsen bei Unternehmen in diesem Segment geführt - insbesondere, wenn sie einen Digital-Ansatz verfolgen würden.



Ein Beispiel dafür sei die AKTIONÄR-Empfehlung Zillow (ISIN: US98954M1018, WKN: A14NX6), die aktuell eine Marktkapitalisierung von 39 Mrd. Dollar bei einem erwarteten 2021er Umsatz von 5,4 Mrd. erreiche.



Unternehmen aus dem amerikanischen Immobiliensektor sind dennoch eher etwas für risikobereite Anleger, da sich bereits abzeichnet, dass Hausbesitzer in den USA in den kommenden Monaten fast eine Billion Dollar an rückständigen Hypothekenschulden angehäuft haben dürften, Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.03.2021)



Kurzprofil Compass Inc.:



Compass Inc. ist ein US-Immobilienbroker. Das New Yorker Unternehmen verfügt über 19.000 Broker im ganzen Land. (03.03.2021/ac/a/n)



Compass bereite seinen Börsengang vor. Dazu habe Compass am Montag die entsprechenden Unterlagen bei der amerikanischen Börsenaufsicht eingereicht. Wie aus den Dokumenten hervorgehe, habe Compass 2020 einen Umsatzsprung verzeichnen können. Die Bewertung beim IPO dürfte in die Milliarden gehen.Um fast 56 Prozent habe Compass im vergangenen Jahr seinen Umsatz gesteigert: von 2,4 auf 3,7 Mrd. Dollar. Gleichzeitig habe der Immobilienbroker seine Verluste von 388 Mio. Dollar auf etwa 270 Mio. Dollar gesenkt.