Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (02.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank werde wahrscheinlich mehr Filialen in Deutschland schließen als ursprünglich geplant, nachdem sie das Ziel einer Reduktion auf 450 Zweigstellen bis Jahresende erreichen dürfte. Das berichte Bloomberg unter Berufung auf Finanzchefin Bettina Orlopp. Die Aktie gönne sich indes eine Verschnaufpause."Wir müssen uns unser gesamtes Filialnetzwerk genau anschauen, weil die Kunden sich in die Richtung von digitalen Kanälen bewegen", habe Orlopp auf der Investorenveranstaltung gesagt, die am Dienstag stattgefunden habe und deren Aufzeichnung auf der Website des Instituts veröffentlicht worden sei. "Wir müssen wohl anerkennen, dass wahrscheinlich auch 450 nicht die finale Zahl ist und dass wohl noch mehr kommen werde", habe sie gesagt.Die zweitgrößte börsennotierte deutsche Bank arbeite derzeit das ambitionierte Kostensenkungsprogramm ab, das Vorstandschef Manfred Knof vergangenes Jahr angestoßen habe. Ein Kernstück des Plans sei die Reduzierung der deutschen Filialen auf 450 von 800 Ende 2020. Das solle auch dabei helfen, ungefähr 3.500 Vollzeitstellen in der Privatkundensparte einzusparen.Die Führung der Sparte sei im vergangenen Jahr von Thomas Schaufler übernommen worden, der vom größten österreichischen Geldhaus Erste Group Bank AG gekommen sei und noch mehr als seine Vorgängerin Sabine Schmittroth die Digitalisierung betone.Die Aussicht auf steigende Zinsen und eine latente Übernahmefantasie hätten der Commerzbank-Aktie zuletzt Flügel verliehen. Innerhalb kurzer Zeit sei es von rund 6 auf über 8 Euro nach oben gegangen. Dass der Kurs erst einmal konsolidieren muss, ist normal und gesund, so Thomas Bergmann von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 02.06.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank AG befinden sich im AKTIONÄR-Depot.