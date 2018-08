XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,746 EUR -2,24% (07.08.2018, 12:36)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

8,721 EUR -2,94% (07.08.2018, 12:50)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (07.08.2018/ac/a/d)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) hat im ersten Halbjahr sinkende Erträge im Wertpapiergeschäft verzeichnet. Dies geht aus dem Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2018 hervor, so die Experten von "FONDS professionell"."Im Berichtszeitraum machten sich regulatorische Änderungen mit Einführung der Finanzmarktrichtlinie Mifid II zu Jahresbeginn in relativ verhaltenen Kundenaktivitäten ertragsbelastend bemerkbar", heiße es in der Halbjahresbilanz. Konzernweit seien die Provisionserträge im Wertpapiergeschäft im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 3,4 Prozent auf 591 Millionen Euro gesunken. Der Provisionsüberschuss in diesem Geschäftsbereich sei um 4,4 Prozent auf 449 Millionen Euro gesunken.Besser sei es im Bereich der Vermögensverwaltung gelaufen. Hier seien die Erträge um 5,5 Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 auf 179 Millionen Euro geklettert, und der Provisionsüberschuss sei um 3,6 Prozent auf 147 Millionen Euro gestiegen. Über alle Felder hinweg seien die Provisionserträge des zweitgrößten deutschen Geldhauses jedoch um 5,6 Prozent auf 1,92 Milliarden Euro zurückgegangen, der Provisionsüberschuss sei gar um 6,2 Prozent auf 1,56 Milliarden Euro gesunken. Aufgrund der Niedrigzinsphase würden derzeit viele Banken versuchen, die sinkenden Zinserträge durch Provisionseinnahmen auszugleichen. Dies geschehe meist über Kontogebühren oder eine Steigerung des Wertpapiergeschäfts - im Retailbereich meist über einen forcierten Fondsvertrieb.Im Segment Privat- und Unternehmerkunden allein sei der Provisionsüberschuss gegenüber dem Vorjahr um 41 Millionen auf 981 Millionen Euro zurückgegangen, lasse sich dem Bericht weiterhin entnehmen. Der Rückgang gehe neben den Belastungen durch Mifid II maßgeblich auf die Beendigung des Joint Ventures "Commerz Finanz GmbH" zurück. Die Commerzbank habe sich vergangenes Jahr aus der gemeinsam mit der BNP Paribas aufgebauten Konsumentenkreditplattform zurückgezogen. Nunmehr würden die Franzosen dieses Geschäft als Consors Finanz alleine weiter führen.Während also die Provisionseinnahmen einen Dämpfer kassiert hätten, habe das Institut an anderer Stelle im Segment Privat- und Unternehmerkunden zumindest einen Teilerfolg erzielen können: "Im Inland konnte der Ertragsrückgang infolge des andauernden Niedrigzinsumfeldes durch aktive Gegenmaßnahmen gestoppt werden, so dass der Zinsertrag aus dem Einlagengeschäft leicht über dem Vorjahreswert lag", heiße es in dem Halbjahresbericht.Die Börse habe sich davon jedoch nicht beeindrucken lassen. Die meisten Marktteilnehmer hätten offensichtlich mit besseren Zahlen gerechnet. Am Vormittag habe die Commerzbank rund zwei Prozent im Minus gelegen - als einziger DAX-Titel.Das Institut habe jüngst den Verkauf der Sparte Equity Markets & Commodities (EMC) an die französische Großbank Société Générale angekündigt. Zu dem Bereich zähle auch das Asset Management mit den Comstage-ETFs.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: