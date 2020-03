Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,2895 EUR +6,34% (18.03.2020, 13:28)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,3365 EUR +7,47% (18.03.2020, 13:14)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (19.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Ein seltenes Bild in diesen Tagen: Die Bankaktien würden wieder zulegen. Mit dabei sei auch die Commerzbank mit einem satten Plus. Hintergrund sei neben dem positiven Gesamtmarkt, dass es mehrere Erleichterungen für die Finanzinstitute gebe.Bei dem mehrere hunderte Milliarden schweren Hilfsprogramm der KfW-Förderbank solle möglicherweise nachgebessert werden. Normalerweise bürge die KfW bei bisherigen Programmen nur für die Hälfte eines Kreditausfalls. Der Rest bleibe bei der Hausbank hängen, die den Kredit zusammen mit der KfW vergeben habe. Der Haftungsanteil der KfW, also des Bundes, sei jedoch zuletzt auf 80% ausgeweitet worden. Nun sei im Gespräch, ihn auf 90% zu erhöhen. Das könnte mögliche Kreditausfälle deutlich abfedern.Zudem sollten die Liquiditätshilfen, die die Banken - abgesichert über die KfW - vergeben würden, Pleiten von kleineren Unternehmen verhindern. Für Selbstständige sei zudem ebenfalls ein Programm in Planung, so Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier. Die heute Nacht beschlossenen Maßnahmen der EZB sollten ebenfalls die Banken stützen, v.a. der Ankauf von Unternehmensanleihen- und Krediten. Es sei der Versuch die Bonität und Liquidität der Darlehensnehmer der Banken im Firmenkundenbereich zu schützen.Die deutsche Finanzaufsicht senke den antizyklischen Kapitalpuffer von 0,25 auf 0% ab April. Damit hätten die Banken 5,5 Mrd. Euro mehr hartes Kernkapital zur Verfügung, um Kredite zu vergeben oder die Risikovorsorge vor Ausfällen zu erhöhen. Zudem solle toleriert werden, wenn der Kapitalerhaltungspuffer von 2,5% von Banken derzeit nicht eingehalten werden könne.Die Commerzbank-Aktie sei kein Kauf, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: