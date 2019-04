Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (18.04.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank "rettet" Firmenkunden vor Strafzins - AktiennewsDie Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) bietet strafzinsgeplagten Unternehmen ab jetzt die Möglichkeit, über eine Online-Plattform Tages- und Festgeldkonten bei anderen Banken zu eröffnen, die auf millionenschwere Einlagen noch gute Zinsen gewähren, so die Experten von "FONDS professionell".Geld bei der Bank parken - und als Dankeschön draufzahlen? Vor Negativzinsen auf Einlagen, wie Geldhäuser sie an die EZB entrichten müssten und die diese deshalb nur allzu gerne an Kunden weitereichen würden, wolle die Commerzbank nun ihre Firmenkunden bewahren. Dafür werde der MDAX-Konzern zusammen mit dem Fintech Raisin eine Online-Plattform aufbauen, über die Unternehmen aus verschiedenen Zinsangeboten für Termingelder wählen könnten. Dies würden diverse Medien berichten, darunter die Nachrichtenagentur dpa und das "Handelsblatt".Raisin sei in Deutschland unter der Marke Weltsparen bekannt. Das 2013 gestartete Zinsportal biete Nutzern die Möglichkeit, über seine Plattform Tages- und Festgeldkonten bei Banken aus verschiedenen europäischen Ländern zu eröffnen, die höhere Zinsen bieten würden als bei deutschen Hausbanken im Schnitt üblich. Zunächst habe sich Weltsparen an Privatkunden und Selbstständige gerichtet. Seit Herbst 2017 seien auch Festgeldkonten für Firmenkunden im Programm.Angebote von drei FremdbankenDas Plus für das zweitgrößte deutsche Geldhaus, das selbst auf millionenschwere Einlagen zum Teil "Strafzinsen" erhebe: Die Bank könne Fremdangebote für ihre Firmenkunden bereitstellen und trotzdem den Kontakt zur Klientel halten. Die Commerzbank sei allerdings nicht das erste deutsche Geldinstitut, das mit einer Zinsplattform kooperiere. Seit Dezember 2017 arbeite die Deutsche Bank mit dem Fintech Deposit Solutions zusammen, dem größten direkten Wettbewerber von Weltsparen.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,035 EUR -0,70% (18.04.2019, 13:17)