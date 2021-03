ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (17.03.2021/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Commerzbank muss sich neuen Aufsichtsratschef suchen - AktiennewsHans-Jörg Vetter, der Aufsichtsratschef der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF), tritt zurück, so die Experten von "FONDS professionell".Der 68-Jährige habe dem Institut zufolge am am Dienstag (16.03) mitgeteilt, "sein Mandat im Aufsichtsrat der Commerzbank AG aus gesundheitlichen Gründen zum Ablauf des heutigen Tages" niederzulegen. Bis zur Wahl eines Nachfolgers werde sein Stellvertreter Uwe Tschäge die Aufgaben des Aufsichtsratschefs übernehmen, so die Bank.Vetter habe sein Amt erst im August vergangenen Jahres angetreten. Er sei auf Stefan Schmittmann gefolgt, der gemeinsam mit Vorstandschef Martin Zielke zurückgetreten sei. Vetter gelte als Sanierer, er habe die Bankgesellschaft Berlin und die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) restrukturiert. Auch bei der Commerzbank stünden tiefgreifende Umbaumaßnahmen an. In Deutschland würden 340 Filialen geschlossen, rund um den Globus sollten in den kommenden Jahren rund 10.000 Vollzeitstellen wegfallen. Vetter habe Manfred Knof als neuen Vorstandsvorsitzenden installiert. Knof habe sein Amt erst zu Jahresbeginn angetreten. Nun müsse er sich mit einem neuen Aufsichtsratschef arrangieren.Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,276 EUR +0,80% (17.03.2021, 12:16)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,296 EUR +1,38% (17.03.2021, 12:02)