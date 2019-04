Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro.



Börsenplätze Deutsche Bank-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,503 EUR -1,86% (04.04.2019, 09:46)



Tradegate-Aktienkurs Deutsche Bank-Aktie:

7,49 EUR -2,00% (04.04.2019, 10:00)



ISIN Deutsche Bank-Aktie:

DE0005140008



WKN Deutsche Bank-Aktie:

514000



Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DBK



NYSE Ticker-Symbol Deutsche Bank-Aktie:

DB



Kurzprofil Deutsche Bank AG:



Die Deutsche Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) bietet vielfältige Finanzdienstleistungen an - vom Zahlungsverkehr und dem Kreditgeschäft über die Anlageberatung und Vermögensverwaltung bis hin zu allen Formen des Kapitalmarktgeschäfts. Zu ihren Kunden gehören Privatkunden, mittelständische Unternehmen, Konzerne, die Öffentliche Hand und institutionelle Anleger. Die Deutsche Bank ist Deutschlands führende Bank. Sie hat in Europa eine starke Marktposition und ist in Amerika und der Region Asien-Pazifik maßgeblich vertreten. (04.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank und Deutsche Bank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktien der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und der Deutschen Bank AG (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) unter die Lupe.Die Vorstände von Deutscher Bank und Commerzbank würden derzeit über eine mögliche Fusion der beiden Institute beraten - bereits in der kommenden Woche könnten dazu eine Vorentscheidung fallen, habe es gestern geheißen. Inzwischen gebe es allerdings Medienberichte über einen weiteren Interessenten für die Commerzbank.Wie die "Financial Times" (FT) unter Berufung auf Insider berichte, erwäge die italienische UniCredit ein milliardenschweres Übernahmeangebot für die Commerzbank. Dabei könnte UniCredit einen beträchtlichen Anteil der Commerzbank-Anteile übernehmen und diese anschließend mit ihrer Deutschland-Tochter HypoVereinsbank verschmelzen. Sitz der gemeinsamen Gesellschaft wäre anschließend in Deutschland, zudem solle ein Teil der Commerzbank-Aktien in Frankfurt notiert bleiben. UniCredit selbst bleibe derweil mit Hauptsitz und Börsennotierung in Mailand.Die Kombination mache Sinn für Deutschland, denn sie könnte als nationaler Champion präsentiert werden, heiße es laut dem Bericht aus UniCredit-Kreisen in Anspielung auf Aussagen von Bundesfinanzminister Olaf Scholz. Dieser habe sich mehrfach mehr oder weniger direkt für einen Zusammenschluss von Deutscher Bank und Commerzbank ausgesprochen.Zwar würden die Italiener seit Jahren als potenzielle Interessenten gelten und sollten bereits mehrfach wegen eines Deals mit der Commerzbank vorgefühlt haben. Dass UniCredit die laufenden Fusionsverhandlungen mit der Deutschen Bank platzen lassen wolle, gelte jedoch als unwahrscheinlich. Vielmehr gehe es darum, die nächsten Schritte vorzubereiten und in die Bresche zu springen, falls die Sondierungsgespräche scheitern würden.Das scheine derzeit gar nicht unwahrscheinlich, denn bei den ohnehin umstrittenen Gesprächen zeichne sich der nächste Zwist ab: Insidern zufolge seien die beiden Großbanken uneins über das Tempo der Fusionsgespräche, melde die "Süddeutsche Zeitung" (SZ). Die Commerzbank würde demnach am liebsten schnellstmöglich eine Entscheidung fällen, während sich die Deutsche Bank mehr Zeit lassen wolle.Am gestrigen Mittwoch habe es geheißen, dass es bereits im Zuge der regulären Vorstandssitzung der Commerzbank am kommenden Dienstag (9. April) eine Vorentscheidung geben könnte. Laut dem SZ-Bericht könnte diese womöglich auch schon am Wochenende fallen.Zwar habe die UniCredit die Meldung gegenüber der FT nicht bestätigen wollen. Trotzdem sorge sie am Morgen für Fantasie. Die Aktie der Commerzbank könne im vorbörslichen Handel bei Tradegate über drei Prozent zulegen - die Trading-Position des "Aktionär" auf ein charttechnisches Comeback profitiere davon. Die Papiere von UniCredit und Deutscher Bank notieren dagegen kaum verändert und stehen aktuell nicht auf der Empfehlungsliste, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 04.04.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,445 EUR +3,36% (04.04.2019, 09:43)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,444 EUR +3,40% (04.04.2019, 09:58)ISIN Commerzbank-Aktie:DE000CBK1001WKN Commerzbank-Aktie:CBK100