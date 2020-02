Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (27.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Angst vor dem Coronavirus habe die Märkte auch am Donnerstag noch fest in der Hand. Für die Aktie der Commerzbank gehe es im Einklang mit dem schwachen MDAX um weitere drei Prozent abwärts. Die eigenen Kursverluste seien für die Großbank aber offenbar nicht die einzige Konsequenz der neuartigen Lungenkrankheit.Das Coronavirus könnte zudem auch den geplanten Verkauf der polnischen Tochter mBank verzögern. Die Commerzbank erwäge, den Verkaufsprozess ihres rund 70-prozentigen mBank-Anteils auszusetzen, melde die Nachrichtenagentur Bloomberg und berufe sich dabei auf einen Bericht der Tageszeitung "Rzeczpospolita".Hintergrund sei die maue Kursperformance der mBank-Aktie, die sich im schwachen Gesamtmarkt der vergangenen Tage weiter verschlechtert habe. Mit einem Minus von rund 15 Prozent habe sie sich seit Jahresbeginn sogar noch etwas schwächer entwickelt als der polnische Leitindex WIG20 mit minus zwölf Prozent. Das trübe die Aussichten auf einen attraktiven Erlös beim Verkauf der Beteiligung.Ein Commerzbank-Sprecher habe gesagt, dass der Verkaufsprozess noch laufe und habe frühere Aussagen bekräftigt, wonach die mBank-Beteiligung nur zum richtigen Preis verkauft werden solle. "Wir werden ein so attraktives Asset nur dann verkaufen, wenn Preis und Transaktionsstruktur stimmen", so auch Finanzchefin Bettina Orlopp im AKTIONÄR-Interview in Ausgabe 09/2020.Der mBank-Verkauf gestalte sich bislang ohnehin schwierig. Nach Bloomberg-Informationen hätten bislang nur zwei potenzielle Käufer Interesse gezeigt und unverbindliche Gebote abgegeben: die polnische Bank Pekao und der US-Investor Apollo Global Management. Der unklare Umgang mit einem milliardenschweren Kreditportfolio in Schweizer Franken gelte als größter Bremsklotz für die Verkaufsbestrebungen. Ausländische Interessenten verschrecke außerdem die zunehmende Einmischung des Staates in den polnischen Finanzsektor.Auch die Commerzbank-Aktie selbst verzeichne am Donnerstag im schwachen Gesamtmarkt erneut empfindliche Verluste. Ein Großteil der zwischenzeitlichen Gewinne seit Mitte Januar sei in den letzten Tagen zunichte gemacht worden. Am Mittwoch wurde dabei auch der Stoppkurs bei 5,70 Euro unterschritten und die AKTIONÄR-Empfehlung ausgestoppt, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 27.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: