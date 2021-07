Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (14.07.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Seufert von der Nord LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Bankensektor die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) zu halten.Die Gesamterträge der Commerzbank hätten sich im 1. Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahr deutlich um 34,6% von EUR 1.851 Mio. auf EUR 2.492 Mio. erhöht, bereinigt um Sondereffekte hätte sich "nur" ein Anstieg um 14,0% ergeben. Die Bank habe einen Konzerngewinn nach Steuern und Anteilen Dritter von EUR 133 Mio. ausweisen können, nachdem sie im Vorjahreszeitraum einen Verlust von EUR 291 Mio. habe hinnehmen müssen. Das Ergebnis habe im Jahresvergleich von niedrigeren Aufwendungen für Steuern profitiert, die von EUR 48 Mio. auf EUR -83 Mio. rückläufig gewesen seien, und vom Wegfall der erheblichen Belastungen aus der Corona-Krise in der Vorjahresperiode. Das um Sonder- und Einmaleffekte bereinigte Vorsteuerergebnis (Operatives Ergebnis) habe sich im Jahresvergleich von EUR -278 Mio. auf EUR 538 Mio. verbessert.Schwieriges Ertragsumfeld und hohe Kosten für Digitalisierung und Regulierung würden sich in niedrigen Bewertungen der europäischen Banken widerspiegeln. Die Sektor-Einschätzung des Analysten für Banken laute weiterhin "neutral".Michael Seufert, Analyst der Nord LB, stuft die Commerzbank-Aktie mit dem Votum "halten" ein. Das Kursziel laute EUR 6,00. (Analyse vom 14.07.2021)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Commerzbank AG": Keine vorhanden.Börsenplätze Commerzbank-Aktie: