Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (09.05.2022/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Anleiherenditen würden von einem Hoch zum nächsten laufen. In der Vergangenheit habe das Aktien aus dem Finanzsektor oft Rückenwind gegeben. Doch aktuell bestünden zahlreiche Risiken, die auf die Stimmung drücken würden. Denn durch den Krieg in der Ukraine habe die Konjunktur Schlagseite bekommen. Die Inflationsraten würden davonlaufen. Das setze zwar die EZB immer mehr unter Druck die Zinswende einzuleiten. Zahlreiche Notenbanker würden offenbar bereits im Juli den ersten Schritt befürworten. Kreditausfälle von Unternehmen würden nun aber auch drohen.Bisher bleibe das Management der Commerzbank jedoch optimistisch gestimmt. In seiner Rede zur Hauptversammlung am 12. Mai, die vorab veröffentlicht worden sei, habe CEO Manfred Knof gesagt: "Wir bleiben mit dem Blick auf die Bank für dieses Jahr optimistisch und sehen gute Chancen, unser Ergebnis weiter zu verbessern. Unter dem Strich rechnen wir weiterhin mit einem Konzernergebnis von mehr als einer Milliarde Euro." Der CEO habe auch die Absicht bekräftigt, für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende zu zahlen.Am 12. Mai werde es ebenfalls Details zum Quartalsgewinn geben. Dazu habe es bereits eine Ad-hoc-Meldung vorab gegeben, da das Ergebnis deutlich über dem Konsens gelegen habe. Vielleicht könne das wieder einen positiven Impuls setzen. Denn derzeit könne sich die Commerzbank-Aktie nicht von der Stimmung am Gesamtmarkt lösen.Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link