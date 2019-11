Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,319 EUR -6,16% (13.11.2019, 15:49)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (13.11.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im Zuge ihres Konzernumbaus wolle die Commerzbank ihre Tochter comdirect bank gerne komplett übernehmen. Während sich das Top-Management der Online-Bank nicht zu einer klaren Empfehlung für die Aktionäre durchringen könne, gehe comdirect bank-Großaktionär Petrus Advisers sogar zum Gegenangriff über.Bereits kurz nach Veröffentlichung des offiziellen Übernahmeangebots habe der in London ansässige Investor Widerstand gegen die Pläne der Commerzbank angekündigt. Nun lasse er den Worten offenbar Taten folgen. Anstatt die Commerzbank-Offerte anzunehmen, sammele Petrus Advisers selbst im großen Stil comdirect bank-Aktien ein. Laut der jüngsten Stimmrechtsmitteilung sei die Beteiligung von bisher rund 3% auf nun 5,03% erhöht worden. Nach Informationen des Branchenportals finanz-szene.de besitze Petrus Advisers damit nun rund ein Drittel der frei handelbaren comdirect bank-Aktien. Dieser Anteil könnte womöglich noch weiter steigen. Denn Petrus Advisers und weitere Aktionäre könnten versuchen, ihre Beteiligung auf 10% auszubauen und so die Übernahmebemühungen der Commerzbank deutlich erschweren.Die Commerzbank, die bislang bereits 82% an der comdirect bank halte, habe im Oktober 11,44 Euro pro ausstehender Aktie der Tochter geboten. Als Ziel sei dabei eine Mindestannahmequote von 90% (einschließlich der bereits gehaltenen Aktien) ausgegeben worden. Der Grund: Ab dieser Schwelle könnte die Commerzbank die übrigen Aktionäre per Squeeze-Out herausdrängen. Sollte die Quote bei Ablauf der Annahmefrist am 6. Dezember 2019 unter 90% liegen, sei die Übernahme keineswegs vom Tisch - sie werde nur deutlich komplizierter. Denn dann würde es vermutlich auf eine Zwangsverschmelzung der beiden Institute hinauslaufen. In diesem Fall würden die comdirect bank-Aktionäre Commerzbank-Aktien erhalten. Das Umtauschverhältnis würde dabei von einem Gutachter festgelegt.Die Commerzbank-Aktie leide derweil unter dem schwachen Gesamtmarkt, der am Donnerstag v.a. die Bankenbranche hart treffe. Mit einem Abschlag von über 6% sei sie der größte Verlierer im MDAX und gebe die Gewinne der letzten Wochen damit teilweise wieder ab. Anleger sollten die Commerzbank-Aktie weiterhin meiden, so Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,325 EUR -6,13% (13.11.2019, 16:04)