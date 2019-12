Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (06.12.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Nikolas Kessler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Nikolas Kessler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Im Zuge der Restrukturierung wolle der MDAX-Konzern seine Beteiligung an der polnischen Tochter mBank verkaufen und die Direktbank-Tochter comdirect (ISIN: DE0005428007, WKN: 542800) komplett integrieren. Zu beiden Vorhaben habe es nun ein Update von Vorstandschef Martin Zielke gegeben.Den geplanten Verkauf von mBank wolle die Commerzbank demnach bis Ende 2020 erledigt haben. Das Geldhaus habe im September angekündigt, dass es sich von der Mehrheitsbeteiligung an der mBank trennen wolle. Der Verkaufserlös solle u.a. dafür genutzt werden, die Kosten für Stellenabbau und Filialschließungen zu stemmen. Die Commerzbank habe zuletzt 69,3 Prozent an der mBank gehalten.Das Interesse an der mBank sei nach bisherigem Vernehmen groß - schließlich gelte sie als innovativ, wachstumsstark und profitabel. Der Verkauf sei deshalb aber auch umstritten - zumal unklar sei, was mit dem brisanten Kreditportfolio in Schweizer Franken geschehen werde.Bei der angestrebten Komplettübernahme der Direktbank-Tochter comdirect hake es hingegen gewaltig. Kurz vor Ende der Annahmefrist am heutigen Freitag um Mitternacht habe die Commerzbank nur etwa 0,26 Prozent der comdirect-Anteile angedient bekommen. Viele comdirect-Aktionäre würden das Übernahmeangebot von 11,44 Euro je Aktie als zu niedrig erachten. Commerzbank-Chef Zielke halte die Höhe dagegen für "angemessen". "Das haben übrigens auch unabhängige Gutachter bestätigt", habe der im FAZ-Interview gesagt.Nikolas Kessler von "Der Aktionär" bleibt daher bei seiner Verkaufsempfehlung für die Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 06.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: