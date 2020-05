Während der DAX gestern deutlich eingebrochen sei, sei es dem Index nicht gelungen, die Untergrenze der Handelsspanne bei 10.250 Punkten zu durchbrechen. Die anschließende Erholung habe es dem Index ermöglicht, die 10.500 Punkte zu überwinden, und nun versuche er, die Gewinne weiter auszubauen. Der erste Widerstand, den es zu beobachten gelte, sei das Swing-Level bei 10.750 Punkten. Die Bären würden versuchen, den Index wieder unter den Mittelpunkt der Spanne von 10.450 bis 10.500 Punkten zu bringen. Die einzige wichtige Veröffentlichung, die noch vor der heutigen Eröffnung in den USA anstehe, seien die US-Einzelhandelsdaten um 14:30 Uhr. Diese könnten kurzfristig für eine gewisse Volatilität sorgen, aber die Wirtschaftsdaten seien in letzter Zeit von den Märkten weitgehend ignoriert worden, und das könnte auch so bleiben. Wenn es um die US-Sitzung gehe, sollte man bedenken, dass in letzter Zeit gegen Ende der europäischen Sitzung (nach 17:00 Uhr) oft große Umkehrungen eingeleitet worden seien. Die wichtigsten Unterstützungs- und Widerstandsniveaus seien durch die Grenzen der Handelsspanne gekennzeichnet: 10.250 Punkte (Unterstützung) und 10.750 Punkte (Widerstand).



Wie das "Wall Street Journal" berichte, habe die FED der Deutschen Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) mitgeteilt, dass sie über ihre Praktiken besorgt sei, insbesondere bezüglich der Geldwäsche-Kontrollen. Die US-Notenbank habe auch gesagt, dass die Deutsche Bank wenig getan habe, um die Probleme zu lösen.



Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, Nasdaq OTC-Symbol: DBOEF) habe gesagt, dass Übernahmen eine große Rolle in ihrer neuen Strategie spielen würden. Es werde jedoch erwartet, dass der Strategieplan erst im 4. Quartal 2020 vorgestellt werde.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) habe beschlossen, ihre polnische Einheit mBank nicht zu verkaufen. Der deutsche Kreditgeber halte den Verkauf zu vernünftigen Bedingungen unter den gegenwärtigen Marktbedingungen nicht für durchführbar. Die Commerzbank halte 69,3% der Anteile an der polnischen Bank.



Der deutsche Verkehrsminister habe gesagt, dass die Regierung in intensiven Gesprächen mit der Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) über staatliche Beihilfen stehe. Er könne aber nicht sagen, wann die Ergebnisse der Gespräche bekannt würden. (15.05.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die Aktien in Europa versuchen, sich von den gestrigen starken Rückgängen zu erholen und werden höher gehandelt, so die Experten von XTB.Der BIP-Bericht aus Deutschland und der Eurozone habe wie erwartet einen Rückgang gezeigt. Der Markt habe jedoch nicht viel Notiz davon genommen und habe sich weiter nach oben bewegt. Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) versuche, sich über der 10.500-Punkte-Marke zu halten. Die US-Einzelhandelsumsätze (14:30 Uhr) könnten am frühen Nachmittag für einige Volatilität sorgen.Deutsches BIP schrumpfe im ersten Quartal 2020 um 2,2%