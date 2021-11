Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (23.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Papiere würden weiter auf der Stelle treten, nachdem es am Freitag zu einem größeren Rücksetzer gekommen sei. Aus charttechnischer Sicht halte zumindest die Unterstützung, ein Analystenkommentar könne auch keinen Rückenwind geben. Es zeige sich aber, dass die Zinsfantasie immer noch fortbestehe.Die Schweizer Großbank UBS habe das Kursziel für Commerzbank-Aktien von 5,30 auf 7,00 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "neutral" belassen. Die deutlichen Kursgewinne der Aktie seien wohl weitgehend den steigenden Zinskurven geschuldet, so Analyst Daniele Brupbacher in einer aktuellen Studie. Er habe aufgrund höherer Ertragserwartungen seine Ergebnisschätzungen für die Jahre bis 2023 deutlich angehoben, halte Chancen und Risiken der Aktie auf dem derzeitigen Kursniveau aber für ausgeglichen.Nach den letzten Angaben der Commerzbank würde das Nettozinseinkommen im ersten Jahr um bis zu 650 Millionen Euro steigen, wenn die Zinsen um ein Prozent anziehen würden. Nach vier Jahren könnten rund eine Milliarde Euro zusätzlich eingefahren werden. Zwar sehe die EZB für 2022 bei den Leitzinsen nach jüngsten Aussagen nach wie vor keinen Handlungsbedarf. Allerdings würden die Banken aufgrund der steigenden Inflation und der Marktrenditen schon jetzt sukzessive ihre Zinsen erhöhen. Beispielsweise würden die Zinsen Hypothekendarlehen zuletzt wieder anziehen, die Rekordtiefs würden vorerst der Vergangenheit angehören.Trotz zunehmender Belastungen durch die steigenden Neuinfektionen halte sich die Aktie noch gut. Die Erträge aufgrund höherer Zinsen könnten im kommenden Jahr besser als gedacht ausfallen. Ganz eingepreist sei das am Markt aber noch nicht.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.