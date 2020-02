Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,898 EUR (12.02.2020)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (13.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe mit ihren Zahlen zum zurückliegenden Jahr die Erwartungen der Marktteilnehmer pulverisiert. Das Geldinstitut habe mehr als erwartet verdient. Trotz eines eindeutigen Makels würden die Börsianer die Aktie des MDAX-Titels deutlich höher heben. Die CoBa-Aktie könnte einer der große Gewinner des Tages werden.Die Commerzbank habe 2019 im Tagesgeschäft besser abgeschnitten als erwartet. Das operative Ergebnis sei um rund ein Prozent auf knapp 1,26 Milliarden Euro gestiegen, habe die seit der Finanzkrise teilverstaatlichte Bank am Donnerstag in Frankfurt mitgeteilt. Experten hätten mit einem leichten Rückgang gerechnet. Unter dem Strich sei der Gewinn wegen höherer Steuern und der Kosten für den Stellenabbau um ein Viertel auf 644 Millionen Euro zurückgegangen. Analysten hätten im Schnitt unter dem Strich 586 Millionen Euro Gewinn erwartet.Commerzbank-Chef Martin Zielke habe sich mit dem Ergebnis zufrieden gezeigt. "Bei der Strategie haben wir bereits greifbare Fortschritte erzielt. Das stimmt mich mit Blick auf unsere Renditeerwartung optimistischer."Die Zahlen seien besser ausgefallen als erwartet. Einziger Makel: Die Dividende falle aller Voraussicht nach geringer aus als erwartet. Nach 20 Cent je Anteilsschein im Vorjahr werde das Institut nun 15 Cent ausschütten. Erwartet worden seien 16 Cent. Im laufenden Jahr solle die Ausschüttungsquote auf einem ähnlichen Niveau verharren. Trotz dieser Ankündigung dürften Anleger die Aktie am Donnerstag eher kaufen denn verkaufen und den Kurs damit nach oben treiben. Einer ersten Indikation von Tradegate zufolge zeichne sich ein Gewinn im Bereich von vier Prozent ab und damit der Sprung über den horizontalen Widerstand unterhalb von sechs Euro. (Analyse vom 13.02.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,94 EUR -0,34% (13.02.2020, 08:50)