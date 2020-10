Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (06.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Anleger, die auf die Commerzbank-Aktie blicken würden, könnten meinen, dass schon die Jahresendrally losgehe. Der Wert nutze den Schwung vom gestrigen Wochenauftakt und knacke eine wichtige Chartmarke.Aussagen von Deutsche-Bank-CEO Christian Sewing würden auch bei Commerzbank-Aktionären Hoffnung wecken: Zwar setze die Deutsche Bank derzeit ihr Umbauprogramm fort, so Sewing im Interview mit Bloomberg TV. Aber der Hauptteil der Sanierung solle zum Jahresende abgeschlossen sein. Eine Fusion oder Übernahme habe der Vorstandsvorsitzende für die kommenden Jahre nicht explizit ausgeschlossen.Als Voraussetzung für eine Fusion oder Übernahme sehe der Manager, dass die Rentabilität der Deutschen Bank und ihr Aktienkurs wieder steigen. "Dann haben wir eine andere, eine bessere Position." Die Konsolidierung unter Europas Banken müsse stattfinden und die Deutsche Bank wolle dabei kein Übernahmeziel sein. "Es ist wichtig, dass wir nicht der Juniorpartner sind." Dabei dränge sich sofort die Commerzbank auf. Sie sei derzeit wohl das einzige Finanzinstitut, mit dem eine Fusion unter Führung der Deutschen möglich wäre.Im freundlichen Handel habe die Commerzbank-Aktie die 200-Tage-Linie bei 4,43 Euro nach oben durchbrochen. Steige sie weiter, würde sich dieses Kaufsignal bestätigen. Bei 4,63 Euro komme bereits die 50-Tage-Linie in Sicht, die nun schnell geknackt werden könnte. Um den Abwärtstrend seit der Corona-Krise im Frühjahr zu überwinden, müsste die Notierung aber über die 5-Euro-Marke steigen. Derzeit eigne sich die Commerzbank-Aktie v.a. für Trader, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: