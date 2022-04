Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (04.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Inflation sei jahrzehntelang kein Thema mehr gewesen. Spätestens seit 2022 melde sich die Teuerung aber mit voller Wucht zurück. Einigen Sektoren hätten die steigenden Preise stark zugesetzt, Finanztitel seien hingegen weniger betroffen. Sie würden davon oft noch profitieren. Gut gehalten habe sich im laufenden Jahr auch die Commerzbank-Aktie, obwohl sie im Februar stark korrigiert habe.Der DAX habe auf Schlusskursbasis vom Freitag rund neun Prozent bisher eingebüßt. Hohe Energiepreise und steigende geopolitisch Risiken würden viele exportorientiere Unternehmen bedrohen. Bei Banken könnte die Angst vor ausfallenden Krediten nach Corona erneut aufflammen.Viele Augen würden sich auf die EZB richten. Drehe sie an der Zinsschraube, dann würden Kreditinstitute auch wieder mehr verdienen, denn sie würden das an die Kunden weiter geben. Die Notenbank warte derzeit aber ab, eine Zinswende wie in den USA sei trotz der galoppierenden Inflation aktuell kein Thema, Trotzdem würden die Zinsen für Kreditnehmer alleine aufgrund der starken Teuerung ansteigen. Banken würden also nicht in allen Segmenten die EZB brauchen.Seit Jahresbeginn habe sich der Hypothekenzins für zehnjährige Kredite auf zwei Prozent mehr als verdoppelt. Eine weitere Steigerung sei nur eine Frage der Zeit. Für die Commerzbank sei die Finanzierung privater Immobilien ein wichtiger Wachstumsmarkt. Die Erträge 2022 sollten in diesem Sektor erneut anziehen."Der Aktionär" rät spekulativ ausgerichteten Anlegern zum Kauf, so Fabian Strebin. (Analyse vom 04.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link