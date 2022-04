Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (14.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Anleger hätten den Absturz vom Wochenbeginn verdaut, doch seitdem sei keine Bewegung mehr in die Kurse gekommen. Das könnte sich heute aber ändern. Denn die Berichtssaison bei den US-Banken nehme nun richtig Fahrt auf, zudem äußere sich die EZB über die weitere Entwicklung der Geldpolitik.JPMorgan habe gestern mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal im US-Bankensektor den Anfang gemacht. Aufgrund von Rückstellungen für ausfallgefährdete Kredite und einen Einbruch im Investmentbanking in Folge des Ukraine-Kriegs sei der Gewinn deutlich zurückgegangen. Dennoch sei das Zahlenwerk in einer ersten Einschätzung von Marktteilnehmern als "ordentlich" bezeichnet worden. Das berichte das Nachrichtenportal DowJones. JP Morgan habe mit Umsatz und Gewinn je Aktie ziemlich genau die Erwartungen getroffen. Große Überraschungen in der Bilanzqualität seien auf den ersten Blick nicht erkennbar. Heue würden nun Wells Fargo, Citigroup und Goldman Sachs mit ihren Ergebnissen folgen. Dann sollte klar sein, wie sich die Branche insgesamt geschlagen habe. Für die europäische Branche und auch die Commerzbank habe das Signalwirkung.Zudem ende heute eine zweitägige Sitzung des EZB-Rats. Viele Experten würden sich klarere Hinweise auf eine Wende in der Geldpolitik als bisher erhoffen. Denn die Inflation im Euroraum sei zuletzt auf einen Rekordwert gestiegen. Der Markt preise nun auch erste Leitzinserhöhungen im vierten Quartal ein. Für die zinsabhängige Commerzbank wären klare Aussagen sehr hilfreich.Die Commerzbank-Aktie befinde sich in Wartestellung. Vor allem positive Aussagen der Notenbank könnten nun allerdings schnell wieder für höhere Kurse und eine Gegenbewegung sorgen. Der starke Widerstand bei 6,55 Euro müsste dazu als nächstes aus dem Markt genommen werden. Mutige Anleger könnten auf steigende Zinsen in der Eurozone setzen. Der Stopp bei der Commerzbank liege bei 5,10 Euro., so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.04.2022)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot und im Hebel-DepotBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link