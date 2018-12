ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (13.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Neue Meldungen, wonach das Bundesfinanzministerium eine Fusion von Commezbank und Deutscher Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB) forciere, hätten die Aktien der beiden Geldinstitute am Mittwoch kräftig angeschoben. Auch am Donnerstag gehe es zunächst weiter bergauf. Ein solcher Zusammenschluss würde aber auch neue Probleme schaffen, v.a. für die Commerzbank. Im Zuge einer Fusion müssten Deutsche Bank und Commerzbank sämtliche Bilanzposten neu bewerten und zwar zu aktuellen Marktpreisen. Für die Commerzbank könnte das zum Problem werden, denn sie habe noch jede Menge italienische Staatsanleihen zu Kursen deutlich über dem aktuellen Marktwert in der Bilanz stehen, melde das "Handelsblatt". Eine Neubewertung würde somit eine zusätzliche Belastung für das angeschlagene Geldhaus bedeuten.Nach der langen Durststrecke würden sich die Investoren an die Hoffnung auf eine Fusion klammern und so zumindest kurzfristig für eine Gegenbewegung bei den gebeutelten Bank-Aktien sorgen. Diese seien nach der schwachen Kursentwicklung der vergangenen Monate und Jahre auch aus sich des "Aktionärs" überfällig, bei der Nachhaltigkeit seien allerdings Zweifel erlaubt. Anleger sollten vorsichtig bleiben, Nikolas Kessler, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,025 EUR +1,18% (13.12.2018, 10:56)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:7,03 EUR +1,01% (13.12.2018, 11:12)