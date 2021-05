Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (03.05.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Lange Zeit seien viele Bankdienstleistungen in Deutschland günstiger gewesen als im europäischen Ausland, oder ganz umsonst. Negativzinsen und scharfer Wettbewerb würden aber zunehmend dazu führen, dass immer mehr Finanzinstitute an der Gebührenschraube drehen würden. Auch die Commerzbank-Tochter Comdirect habe zum 1. Mai das kostenlose Girokonto abschaffen wollen. Ein Gerichtsurteil zwinge die Direktbank jetzt dazu, von dem Schritt vorerst Abstand zu nehmen.Bereits letzten Dienstag habe der Bundesgerichtshof entschieden, dass Klauseln in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, denen Bankkunden nicht ausdrücklich zustimmen müssten, unwirksam seien. Ein Kunde, der mit der Änderung nicht einverstanden sei, könne also in einem genannten Zeitraum fristlos und kostenfrei kündigen. Das habe am Freitag die Comdirect getroffen, die eigentlich ab Mai das kostenlose Girokonto über diesen Weg weitgehend habe abschaffen wollen. Nun bleibe es vorerst bei den bestehenden Kontenmodellen ohne Preiserhöhungen.Die Comdirect wolle nach eigenen Angaben nun die schriftliche Urteilsbegründung abwarten und dann entscheiden, wie der Konzern weiter verfahre. Für die Direktbank komme das Urteil zur Unzeit, denn der neue Commerzbank-CEO Manfred Knof wolle den Gesamtkonzern profitabler machen und nicht wie die vergangenen Jahre das Kundenwachstum um jeden Preis nach oben treiben. Ein Kern der neuen Strategie seien höhere Gebühren für Kunden. Die Commerzbank selbst habe zum 1. Juli ebenfalls das kostenlose Girokonto abschaffen und ab dann monatlich 4,90 Euro monatlich berechnen wollen. Das Finanzinstitut warte nun ebenfalls ab.Zum Wochenstart präsentiere sich die Aktie dennoch in starker Verfassung. Die GD50 bei 5,55 Euro stehe kurz vor dem Bruch, was das Momentum der Notierung weiter anheizen würde. Mutige Anleger, die den wirtschaftlichen Aufschwung im Sommer spielen wollen, greifen zu und beachten den Stopp bei 4,00 Euro, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 03.05.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link