Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (01.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank habe jahrelang als Übernahme-Kandidat in der Eurozone gegolten. Zuletzt sei die geplante Fusion mit der Deutschen Bank im April 2019 gescheitert. Nun seien erneut Gerüchte aufgekommen, dieses Mal solle die UniCredit Interesse gezeigt haben. Schon bald könnten grenzüberschreitende Fusionen wahrscheinlicher werden.Die Bankenunion in der Eurozone sei immer noch unvollendet. Zwar gebe es seit Jahren eine gemeinsame Aufsicht der größten Institute durch die EZB und die Abwicklung im Krisenfall sei vereinheitlicht worden. Wichtige Elemente der Harmonisierung würden indes noch fehlen. Der Basler Ausschuss für Bankenaufsicht habe sich letzte Woche nun darauf geeinigt, dass grenzüberschreitende Transaktionen innerhalb der Bankenunion aus Risikosicht genauso behandelt werden sollten wie rein inländische. Das habe das Gremium am Dienstag erklärt und damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg bestätigt.Der wohl wichtigste Effekt dieser Änderung dürfte sein, dass Übernahmen innerhalb Europas nicht mehr automatisch mit dem Risiko höherer Kapitalanforderungen einhergehen würden. Davon sei auch Magdalena Stoklosa, Analystin bei Morgan Stanley, überzeugt. Die Vereinbarung würde "den Weg für eine weitere Vertiefung der Bankenunion und vor allem für grenzüberschreitende Fusionen und Übernahmen ebnen".Eine Konsolidierung habe es bisher größtenteils innerhalb nationaler Grenzen gegeben, sodass die Institute weiter gegenüber ihren größeren Konkurrenten an der Wall Street zurückgeblieben seien. Die größte Bank der Eurozone, die französische BNP Paribas , dürfte von der Regel zunächst am meisten profitieren. Der gestaffelte Kapitalaufschlag für globale systemrelevante Banken, dem sie unterliege, dürfte für die Franzosen durch die Regeländerung sinken, würden die Experten von Morgan Stanley schreiben.Die Commerzbank gehöre im laufenden Jahr zu den Gewinnern an der Börse. Auch im Vergleich zu den Peers sehe die Performance gut aus. Die Notierung stehe nach wie vor am Gap zwischen 8,26 und 8,58 Euro. Im freundlichen Umfeld sollte der Kurs in die Lücke vorstoßen können. Die Übernahme-Fantasie und steigende Zinsen sollten weiter als Kurstreiber bestehen bleiben. Der Rücksetzer der letzten Tage kann gekauft werden, so Fabian Strebin von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 01.06.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.