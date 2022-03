Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (23.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank verarbeite heute die Vortagesgewinne und zeige sich schwächer. Die Hoffnung auf höhere Zinsen bleibe, denn die USA würden es vormachen. Zugleich drücke der Krieg in der Ukraine immer mehr auf die Konjunktur und Volkswirte würden reihenweise ihre Prognosen senken. Eine Rezession sehe der Konsens aber nicht.Das Münchner ifo-Institut habe seinen Ausblick für das deutsche Wirtschaftswachstum gesenkt. "Wir erwarten in diesem Jahr nur noch zwischen 2,2 und 3,1 Prozent Wachstum", so ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser zur neuen Prognose der Münchner Ökonomen und Regierungsberater. Die Inflation dürfte zudem schneller steigen als bisher gedacht. Das Institut rechne mit 5,1 bis 6,1 Prozent im laufenden Jahr, im Dezember seien es noch erwartete 3,3 Prozent gewesen.Der Bundesverband deutscher Banken habe heute ebenfalls seine Prognose für 2022 gekappt. Die Chefvolkswirte der 15 größten Finanzinstitute würden im laufenden Jahr nur noch mit einem Wachstum von 2,2 Prozent rechnen. Bisher habe die Erwartung fast doppelt so hoch gelegen. Die Inflation solle deutlich steigen und zwar auf 5,9 Prozent.Die EZB müsse bei ihrer Geldpolitik alle Länder der Währungsunion berücksichtigen. Jedoch sei Deutschland die größte Volkswirtschaft und habe besonderes Gewicht. Außerdem würden die Prognosen der FED für den US-Leitzins immer weiter anziehen. Ewig könne sich die EZB dem nicht entziehen. Höhere Zinsen und Anleiherenditen würden den Kurs der Commerzbank-Aktie begünstigen.Die Commerzbank-Aktie ist keine laufende Empfehlung, aber DER AKTIONÄR setzt im Musterdepot und im Hebeldepot auf den Wert, so Fabian Strebin. (Analyse vom 23.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link