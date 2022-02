Hinweis auf Interessenkonflikte:



Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,68 EUR -9,88% (24.02.2022, 16:27)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

7,737 EUR -10,01% (24.02.2022, 16:12)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (24.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Gesamtmarkt würden die Papiere von Commerzbank und Deutscher Bank geraten überdurchschnittlich stark unter Druck. Sprecher beider Institute hätten sich sehr besorgt geäußert, aber gleichzeitig versucht, mit Aussagen zum operativen Geschäft in den betroffenen Regionen die Wogen zu glätten - bislang ohne Erfolg.Deutsche Bank und Commerzbank hätten sich am Donnerstag sehr besorgt über die Entwicklung in der Ukraine geäußert. "Wir haben uns auf verschiedene Szenarien vorbereitet und Notfallpläne entwickelt", habe ein Sprecher der Deutschen Bank am Donnerstag in Frankfurt mitgeteilt. "Wir haben unser Engagement in Russland in den vergangenen Jahren erheblich verringert, und unsere Risiken sind unter Kontrolle."Die Deutsche Bank betreibe in Russland ein Technologiezentrum und komme daher auf eine vergleichsweise hohe Zahl von etwa 1.500 Mitarbeitern in dem Land. Dazu kämen knapp 40 in der Ukraine.Die Commerzbank habe erklärt: "Wir sind für verschiedene Eskalationsszenarien vorbereitet." Das Engagement in Russland und der Ukraine sei überschaubar, es sei in den vergangenen Jahren deutlich reduziert worden. Die Commerzbank habe nach Angaben eines Konzernsprechers 135 Beschäftigte in Russland und einen Mitarbeiter in der Ukraine.Nach Zahlen der Bundesbank würden sich die Forderungen deutscher Banken gegenüber Russland insgesamt auf gut sechs Milliarden Euro belaufen. Der Bundesverband deutscher Banken (BdB) habe darauf hingewiesen, dass sich die meisten Geldhäuser "aufgrund der bereits seit 2014 bestehenden Sanktionen mit ihrem Russland-Engagement in den letzten Jahren zurückgehalten" hätten.Deutsche Versicherer seien nach Angaben des Branchenverbandes GDV "kaum in der Ukraine und in Russland engagiert". Der Hauptgeschäftsführer des Gesamtverbands der Deutschen Versicherer (GDV), Jörg Asmussen, habe erklärt: "Abzuwarten bleiben die Auswirkungen durch die absehbaren Wirtschafts- und insbesondere Finanzsektorsanktionen.""Paradoxerweise wird für das Ausmaß des Zinsschritts am 16. März letzten Endes vermutlich der russische Präsident Wladimir Putin den Ausschlag geben", habe die Devisenmarkt-Expertin Antje Praefcke von der Commerzbank mit Blick auf die nächste Sitzung der US-Notenbank erklärt. "Denn ungeachtet der hohen Inflationsdaten fürchtet die Federal Reserve sicherlich die möglichen Konsequenzen eines noch stärkeren Einbruchs an den Aktien- und Finanzmärkten." Ein Zinsschritt um "nur 25 Basispunkte" könnte enttäuschen, da mit Blick auf die Teuerungsraten die Chance auf einen doppelten so hohen Schritt um 50 Basispunkte bestanden habe.Vor diesem Hintergrund würden Bank-Aktien am Donnerstag im ohnehin schwachen Gesamtmarkt zu den größten Verlierern zählen. Der europäische Bankenindex STOXX 600 Banks ( ISIN EU0009658806 WKN 965880 ) breche um rund sieben Prozent ein. Die Deutsche Bank verliere zeitweise mehr zehn Prozent und trage damit die rote Laterne im DAX . Die Commerzbank verliere als zweitschwächster MDAX -Wert hinter Uniper ebenfalls zweistellig.Die Papiere der beiden deutschen Großbanken würden damit einen Teil der jüngsten Gewinne wieder abgeben. Da die Unsicherheit in den kommenden Tagen - auch mit Blick auf die erhoffte Zinswende - hoch bleiben dürfte, sollten investierte Anleger die Stoppkurse im Auge behalten, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.02.2022)Mit Material von dpa-AFX