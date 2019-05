Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (29.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Marion Schlegel, Redakteur vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Banken hätten ihr Netz an Korrespondenzbank-Beziehungen in den vergangenen sieben Jahren um rund ein Fünftel zurückgefahren. Das habe eine Studie des Ausschusses für Zahlungsverkehr und Marktinfrastrukturen der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) ergeben. Über diese Partnerbanken würden heimische Kreditinstitute die Finanzierung des Außenhandels abwickeln. Wolle also ein deutsches Unternehmen beispielsweise eine Überweisung an einen Kunden in Afrika tätigen, müsse sich seine deutsche Bank mit einer Korrespondenzbank im Land des Empfängers in Verbindung setzen. Die Commerzbank wolle wohl nun ihr Netz an Korrespondenzbanken wieder ausbauen.Wie die Nachrichtenagentur "Reuters" berichte, habe Firmenkundenchef Michael Reuther am Montag in Frankfurt angekündigt, dass die Zahl der Partnerinstitute um zehn Prozent steigen solle. Die Commerzbank habe die Zahl an Korrespondenzbanken auf 2.500 halbiert, nachdem die USA 2015 eine Milliardenstrafe gegen das Geldhaus wegen Sanktionsverstößen und Geldwäsche-Vorwürfen verhängt habe.Die Bank habe ihre Systeme nun soweit verbessert und ihre Mitarbeiter geschult, dass sie ihr Netz an Korrespondenzbanken in Schwellenländern in Asien, Afrika und Südamerika wieder ausbauen könne, habe Reuther gesagt. Die Commerzbank schaue sich an, wie sie in den für deutsche Exportunternehmen besonders wichtigen Ländern ein besseres Netz schaffen könne, heiße es in der Mitteilung weiter.Die Aktie der Commerzbank zeige derweil keine Anzeichen für eine Kursexpansion. Im Gegenteil: Seit Anfang Mai gehe es mit der Aktie massiv nach unten. Die schwindende Übernahme- und Fusionsfantasie trage ebenso zu den Kursverlusten bei wie der Dividendenabschlag in der Vorwoche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,447 EUR -1,30% (29.05.2019, 10:01)