Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (01.09.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Um die Commerzbank-Aktie sei es in letzter Zeit etwas ruhiger geworden. Allerdings zu Unrecht, denn die Notierung habe gestern ein starkes Chartsignal ausgebildet und bei der Besetzung des CEO-Postens dürfte es ebenfalls bald Neuigkeiten geben.Wie berichtet gehe die Gewerkschaft ver.di davon aus, dass der neue Aufsichtsratschef Jörg Vetter diesen Monat einen Fahrplan für die Suche nach dem Vorstandsvorsitzenden präsentiere. Spätestens bis Jahresende könnte der Prozess abgeschlossen sein. Im derzeitigen Umfeld könne man davon ausgehen, dass es schnell gehen müsse. Denn Vorschläge für ein Sanierungsprogramm dürften bereits auf Vetters Schreibtisch liegen. Der derzeitige CEO Martin Zielke habe dazu ein Konzept erarbeitet.Bis zu 10.000 Mitarbeiter - rund ein Viertel der aktuell Beschäftigten - sollten nach Zielkes Vorstellung gehen. Nun werde er das Programm nicht mehr umsetzen, aber ein Nachfolger sollte die Corona-Pandemie nutzen und das tun, was nötig sei. In den vergangenen Jahren habe der Commerzbank-Führung dazu offenbar der Mut gefehlt.Die Aktie habe gestern ein "Golden Cross" ausgebildet. Dieses extrem starke Kaufsignal beschreibe einen Schnitt der 200-Tage-Linie durch die 50-Tage-Linie von unten und werde oft als Beginn eines neuen Aufwärtstrends gedeutet.Spekulativ orientierte Anleger kaufen das charttechnische Signal, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Das Kursziel verbleibe bei 7,00 Euro. (Analyse vom 01.09.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot