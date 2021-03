Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (03.03.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie probe auf ein neues den charttechnischen Ausbruch. Heute stünden die Zeichen allerdings besser als noch zuletzt, denn die zinssensitive Bank bekomme Rückenwund vom Anleihemarkt. Außerdem werde bei den heutigen Verhandlungen zwischen Bundeskanzleramt und Ministerpräsidenten in Deutschland wohl ein Öffnungskonzept beschlossen. Damit könnte die Rally neues Futter bekommen.Die Renditen der 10-jährigen Staatsanleihen der Bundesrepublik Deutschland würden noch immer im negativen Bereich notieren. Allerdings seien sie wie auch in den USA und anderswo in den letzten Wochen zunehmend gestiegen. Da die Commerzbank hauptsächlich im Kreditgeschäft tätig sei, sei das ein wichtiges Signal.So führe das Frankfurter Geldhaus eine Zunahme des Zinsergebnisses von 600 bis 650 Mio. Euro im ersten Jahr nach einem Anstieg der Zinsstrukturkurve um 100 Basispunkte an. Dass die Leitzinsen demnächst steigen würden, sei in der Eurozone eher unwahrscheinlich. Aber auch ein Anstieg der Kapitalmarktzinsen habe Auswirkungen auf die Bepreisung der Kredite, wenn auch verzögert.Positiv könnten sich zudem die heutigen Beschlüsse zu Lockerungen im wirtschaftlichen und öffentlichen Leben in Deutschland auf die Commerzbank auswirken. Bisher sei bekannt, dass es ein Stufenkonzept geben solle. Das ermögliche vielen Firmenkunden der Commerzbank eine Perspektive und sollte den Druck bei ausfallgefährdeten Krediten senken.Im Intraday-Handel habe die Commerzbank-Aktie heute den Widerstand bei 5,55 Euro geknackt. In den letzten Monaten sei das häufiger passiert, ohne das ein nachhaltiges Kaufsignal ausgebildet worden sei. Nun habe das Papier jedoch Rückenwind und die Rally sollte sich fortsetzen. Mutige könnten die Commerzbank-Aktie kaufen und einen Stopp bei 4 Euro setzen, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link