Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (11.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Am Freitag sei die Commerzbank-Aktie mehr als vier Prozent in die Tiefe gerauscht. Ursächlich sei eine Milliardenabschreibung auf Geschäfts- und Firmenwerte, den Goodwill, und eine erhöhte Risikovorsorge gewesen. 2020 werde nun ein Milliardenverlust entstehen. Doch das dürfte erst der Anfang von Manfred Knofs Sanierungsarbeit gewesen sein. DER AKTIONÄR erkläre, was Anleger jetzt tun sollten.Die Commerzbank habe die mBank eigentlich verkaufen wollen. Das sei Kernbestandteil ihrer im Herbst 2019 beschlossenen Strategie gewesen. Mit dem Erlös von mehreren Milliarden sollte mehr in die Digitalisierung und den Konzernumbau investiert werden. Jedoch habe es immer weniger Interessenten für die polnische Tochter gegeben und der Verkauf sei komplett abgeblasen worden. Aber die Geschäfte bei der mBank würden sich nicht so gut entwickeln, wie gedacht. Deshalb schreibe die Commerzbank den Goodwill ab. Dazu kämen noch Wertansätze durch die Übernahme der Dresdner Bank. Insgesamt 1,5 Milliarden Euro.Es sei nicht ungewöhnlich, dass ein neuer CEO aufräume, zumal genau das von Knof bei der Commerzbank erwartet werde. Die 1,5 Milliarden Euro und weitere hunderte Millionen für zusätzliche Kreditrückstellungen würden aber noch ins vierte Quartal 2020 gebucht. Somit sei die Weste für das laufende Jahr erstmal weiß. Bereits Anfang Februar, womöglich um den 10. Februar, werde die Vorstellung der neuen Strategie für die Commerzbank erwartet. Die prognostizierte Streichung von tausenden Stellen werde wohl weitere Milliarden an Rückstellungen erfordern. Somit könnte also auch 2021 durch größere Belastungen gekennzeichnet sein.Die Commerzbank-Aktie sei prinzipiell nur für mutige Anleger mit längerem Atem interessant. Durch weitere Milliardenbelastungen, die der Umbau erfordere, bleibe das Papier voraussichtlich volatil. Die Hoffnung, dass nach der Finanzkrise endlich eine Sanierung bei der Commerzbank gelinge und größere Synergien freisetze, beinhalte jedoch Kursfantasie. Die Commerzbank-Aktie sei ein klarer Turnaround-Kandidat.Engagierte Anleger sollten bei der Commerzbank-Aktie dabei bleiben, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Vor einem Neueinstieg sollte sich das Chartbild aufhellen. (Analyse vom 11.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: