Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,27 EUR -0,90% (26.11.2020, 10:04)



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,278 EUR -0,68% (26.11.2020, 09:49)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (26.11.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Abgang von Roland Boekhout als Firmenkundenchef scheine so gut wie sicher. Ein Dementi der Commerzbank habe es nach den Meldungen gestern nicht gegeben. Allerdings seien nun mehr Details bekannt, was wohl zu dem Bruch geführt haben könnte. Ein Nachfolger solle auch schon feststehen.Die "Börsen-Zeitung" schreibe, dass es Boekhout wohl mit dem Umbau seiner Sparte habe übertreiben wollen. Bereits vor der Corona-Pandemie seien die Erträge gesunken und der Gewinntrend sei negativ. Das Betriebsergebnis habe sich in den ersten neun Monaten gegenüber 2019 auf 120 Millionen Euro fast halbiert. Zugleich binde die Sparte 52 Prozent der Risikoaktiva der gesamten Commerzbank. Klar also, dass das Firmenkundengeschäft und nicht die Sparte mit den Privatkunden das eigentliche Sorgenkind der Bank sei.Die Berater der Boston Consulting Group, die Anfang des Jahres die Commerzbank für den Anteilseigner Bund durchgeleuchtet hätten, hätten beispielsweise empfohlen, Beziehungen zu bestimmten Großkunden zu beenden. Und zwar zu solchen, mit denen kein Gewinn gemacht werde. Boekhout sei der Sanierungsbedarf mehr als bewusst gewesen, er habe einige der Auslandsniederlassungen schließen und die Hälfte der 5.000 Beschäftigten der Sparte entlassen wollen. Dem Aufsichtsrat sei das anscheinend zu radikal gewesen.Am Freitag könnte auf einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung bereits die Nachfolge entschieden werden, hätten mehrere mit dem Thema vertraute Personen dem "Handelsblatt" gesagt. Michael Kotzbauer werde als heißer Kandidat gehandelt. Er sei als Bereichsvorstand für das Mittelstandsgeschäft in Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie den ostdeutschen Bundesländern inklusive Berlin verantwortlich. Kotzbauer gelte als kundennah, was ein Signal für den Fokus auf Deutschland im Mittelstandsgeschäft sein könnte.Die Aktie habe gestern korrigiert, aber liege noch komfortabel über der Marke von fünf Euro. Der nächste Widerstand liege nun bei 5,35 Euro, danach komme die Marke bei 5,65 Euro in den Fokus.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.