Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

6,429 EUR +2,58% (14.05.2021, 12:42)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (14.05.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Das Q1-Zahlenwerk habe teilweise deutlich über den Erwartungen gelegen. Ursächlich dafür sei auf Ertragsseite ein deutlicher Anstieg der Provisionen aus Wertpapiergeschäften gewesen. Dies sowie die deutliche Aufwandsverbesserung hätten für eine signifikante Verbesserung der Aufwands-Ertragsquote gesorgt. Die deutliche Belastung durch Restrukturierungsaufwendungen habe hingegen durch eine Verbesserung des Risikoergebnisses teilweise kompensiert werden können. Die Bilanzkennzahlen (per 31.03.2021) hätten sich nach Erachten des Analysten größtenteils auf ein solides Niveau verbessert. Darüber hinaus habe die Commerzbank die Guidance des Restrukturierungsplans bestätigt, und die Guidance für 2021 teilweise angehoben.Das Quartalsergebnis sei aus Sicht des Analysten ein Schritt in die richtige Richtung gewesen, da vor allem die von ihm bisher häufig monierte zu hohe Aufwands-Ertragsquote deutlich verbessert worden sei. Insgesamt rechne der Analyst durch die Fortschritte bei den weltweiten Impfprogrammen mit einer baldigen Stabilisierung der Wirtschaftslage, was wiederum die Ertragslage der Bank positiv beeinflussen dürfte.Lennertz passe seine Erwartungen (EPS 2021e: -0,36 (alt: -0,52) Euro; DPS 2021e: unverändert 0,00 Euro; EPS 2022e: 0,43 (alt: 0,38) Euro; DPS 2022e: 0,00 Euro) teilweise an.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,459 EUR +3,18% (14.05.2021, 12:55)