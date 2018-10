ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 60.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Das 1870 gegründete Institut ist an allen wichtigen Börsenplätzen der Welt vertreten. Im Jahr 2017 erwirtschaftete es mit rund 49.300 Mitarbeitern Bruttoerträge von 9,2 Milliarden Euro. (12.10.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Gleich drei US-Banken hätten heute Nachmittag ihre Quartaslzahlen veröffentlicht und damit den Startschuss für die neue Berichtssaison gegeben. Unter dem Strich seien die Ergebnisse sehr gut ausgefallen - angesichts der Trumpschen Steuerreform, der starken US-Wirtschaft und der Deregulierung aber keine allzu große Überraschung. Die Verantwortlichen der deutschen Banken könnten beim Anblick dieser Zahlen nur weinen. Die Kurse würden auch hinterherlaufen.Die Commerzbank-Aktie lasse sich von den starken Zahlen kaum beeindrucken. Immerhin notiere sie über den Tiefs vom Vortag. Die Gründe lägen auf der Hand: Der hohe Wettbewerbsdruck, die niedrigen Zinsen und der Angriff der Fintechs würden dem Frankfurter Geldhaus große Probleme bereiten. Zudem sorge das Italien-Thema für große Verunsicherung bei Investoren.Probleme, über die die US-Banken nur lachen könnten. Deswegen erscheine ein Investment in den USA sinnvoller. Von den deutschen Banken sei die Commerzbank noch am interessantesten. Der Stoppkurs liege bei 7,90 Euro, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.10.2018)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,587 EUR +0,36% (12.10.2018, 17:08)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:8,576 EUR +1,36% (12.10.2018, 17:18)