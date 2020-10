Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (02.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nach einer längeren Aufwärtsbewegung habe der MDAX-Titel im September wieder Federn lassen müssen. Zuletzt sei es zumindest wieder aufwärts gegangen - dank der Personalie Manfred Knof. Von der Nachrichtenfront komme aktuell die News, dass die Commerzbank mit der europäischen Investitionsbank kooperiere. Das scheine die Aktie in einem verunsicherten Gesamtmarkt zu stabilisieren.Die Europäische Investitionsbank (EIB) sichere Corona-Hilfskredite der Commerzbank an kleine und mittelständische Unternehmen mit einer Teilgarantie ab. Es gehe um Darlehen zu günstigen Konditionen, die das Frankfurter Institut notleidenden Firmen anbiete. Konkret: Laut "Börsen-Zeitung" solle der Zinssatz 25 Bp unter dem banküblichen Zins liegen. Die Kreditnehmer dürften maximal 3. 000 Beschäftige zählen und müssten bestimmte Förderkriterien erfüllen.Die Garantie über rund 125 Millionen Euro solle das Eigenkapital der Commerzbank stärken und damit geplante Kredite von insgesamt bis zu einer halben Milliarde Euro ermöglichen. Das hätten die EIB und die Commerzbank am Donnerstag bekannt gegeben.Vor allem kleinere Betriebe und Selbstständige hätten derzeit Probleme, infolge zurückgegangener Aufträge und verlorengegangener Umsätze ausreichend zahlungsfähig zu bleiben, habe es in Brüssel geheißen. Im Rahmen des europäischen Corona-Wiederaufbauplans sollten nach Vorstellung der EU-Kommission in den nächsten Jahren riesige Summen an Zuschüssen, aber auch an zusätzlichen Krediten vergeben werden. Ein großer Teil solle aus der Ausgabe von Staats- und Firmenanleihen kommen, für die Brüssel als Käufer am Finanzmarkt auftreten wolle.Die Nachricht sei positiv zu bewerten. Dennoch sei die Commerzbank-Aktie charttechnisch deutlich angeschlagen: Die gleitenden Durchschnitte, also 50-Tage- und 200-Tage-Linie, würden oberhalb des aktuellen Kurses verlaufen. Ein Überspringen der 200-Tage-Linie bei 4,44 Euro würde das Bild aus technischer Sicht wieder aufhellen. Nach unten fungiere die Vier-Euro-Marke als Unterstützung.DER AKTIONÄR beobachtet die Commerzbank-Aktie aktuell von der Seitenlinie - Anleger sollten sich anschließen, so der Experte Carsten Kaletta. (Analyse vom 02.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: