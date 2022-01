Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (25.01.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Banktitel würden naturgemäß von steigenden Zinsen profitieren. Trotzdem gehe die aktuelle Korrektur natürlich auch nicht spurlos an der Commerzbank-Aktie vorbei. Zudem würden noch geopolitische Risiken durch die Ukraine-Krise hinzu kommen. Rückenwind komme dennoch von mehreren Experten und die Aktie halte sich relativ gesehen noch gut.Die Deutsche Bank habe das Rating für die Commerzbank-Aktie nach Meldungen über weitere Belastungen durch Fremdwährungskredite in Polen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Er begrüße es, dass die polnische Konzerntochter mBank zusätzliche Rückstellungen vorgenommen habe, habe Analyst Benjamin Goy in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben. Die Gefahr von Altlasten und Bedenken von Investoren räume die Bank damit in einem Übergangsjahr aus dem Weg.Das Analysehaus Kepler Cheuvreux habe das Kursziel für die Commerzbank-Aktie indes von 8,10 auf 11,10 Euro erhöht und das Votum auf "Buy" belassen. Analyst Tobias Lukesch sehe in einer am Montag vorliegenden Studie kein Problem durch zusätzliche Rückstellungen für Fremdwährungskredite.Unter dem Strich liege das aktuelle Kursziel der Analysten nun bei 7,76 Euro. Von 26 Analysten stünden nur noch vier auf der Verkäuferseite. Jeweils elf würden nun dabeibleiben oder gar einsteigen.Die aktuelle Korrektur treffe aktuell am heftigsten Technologiewerte und hochbewertete Aktien, die sensibel auf steigende Zinsen reagieren würden. Für Finanztitel wie die Commerzbank sei das Umfeld in dieser Hinsicht eher positiv.DER AKTIONÄR blicke - was die Commerzbank-Aktie angehe - optimistisch auf 2022. Wer nicht investiert ist, sollte aber generell eine Marktberuhigung abwarten, so Fabian Strebin. Der Stoppkurs verbleibe bei 5,80 Euro. (Analyse vom 25.01.2022)Mit Material von dpa-AFX.