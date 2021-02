Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,628 EUR +3,46% (25.02.2021, 15:16)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (25.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Der Gesamtmarkt trete auf der Stelle, aber Bankaktien würden aufdrehen. Wie könne das sein? Die Anleiherenditen in den USA würden seit Wochen steigen. Gestern sei bei den 10-jährigen Staatsanleihen mit einer Rendite von 1,4 Prozent der höchste Wert seit Ende März 2020 erreicht worden. Auch die Commerzbank-Aktie zähle heute zu den Gewinnern und habe ein neues Chartsignal ausgelöst.Unternehmensspezifische Meldungen zur Commerzbank gebe es heute nicht. Allerdings würden trotz zunehmender Mutationen der Corona-Viren in Deutschland auch die Hoffnungen auf Lockerungen im Handel wachsen. In mehreren Bundesländern dürften ab Montag Gärtnereien und Blumenläden sowie Frisöre öffnen. Die Commerzbank-Aktie reagiere als konjunktursensibler Wert sehr sensitiv auf solche Entwicklungen. Neben der Sanierung sei der Fortgang der Wirtschaft in Deutschland wohl der wichtigste Indikator.Der MDAX-Titel habe den Widerstand bei 5,55 Euro heute schneller als gedacht überwunden. Die nächste Hürde lauere um 5,80 Euro.Aktionäre bleiben bei der Commerzbank-Aktie dabei, alle anderen warten, ob der Ausbruch Bestand hat und der Wert über dem Kaufsignal bei 5,55 Euro aus der Woche geht, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2021)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,64 EUR +3,64% (25.02.2021, 15:27)