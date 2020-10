Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (28.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Mit einem Nettogewinn von mehr als 300 Millionen Euro im dritten Quartal habe die Deutsche Bank die Märkte heute Morgen überrascht. Doch der Commerzbank-Aktie helfe das wenig, sie notiere tief im Minus. Denn das alles bestimmende Thema heute sei ein neuer Lockdown in Deutschland.Die Commerzbank werde am kommenden Donnerstag, dem 5. November, ihre Zahlen präsentieren. Da der Konzern so gut wie nicht im Handelsgeschäft tätig sei, dürfte eine größere Überraschung wie bei der Deutschen Bank ausbleiben. Im Fokus stünden derzeit aber die Schäden eines neuen Lockdowns. Derzeit sehe es so aus, als ob der Einzelhandel unter Auflagen weiterlaufen könne, auch Schulen und Kitas könnten geöffnet bleiben. Stark treffen werde es wieder die Gastronomie und die Veranstaltungsbranche.Die Commerzbank sei hier nicht sehr stark engagiert, was die Kreditvergabe angehe. Zudem dürften bestehende Hilfsmaßnahmen für Unternehmen verlängert und angepasst werden. Außerdem seien zusätzliche Unterstützungsleistungen zum Beispiel für Solo-Selbstständige im Gespräch. Darüber hinaus könnte es Entschädigungszahlungen für bestimmte Geschäfte geben, die schließen müssten. Insgesamt dürfte der Staat - wie im Frühjahr - alles dafür tun, um eine Pleitewelle vorerst abzuwenden. Damit würden auch die Banken geschützt.Die Commerzbank habe bisher geplant, im laufenden Jahr maximal 1,50 Milliarden Euro für mögliche Kreditausfälle zurückzustellen. Je nachdem wie lange der neue Lockdown dauere, könnte die Zahl größer werden. Am kommenden Donnerstag mit den Quartalszahlen dürfte es Neuigkeiten geben, wie der Vorstand die aktuelle Situation bewerte.Die 200-Tage-Linie bei 4,38 Euro habe die Aktie bereits gestern gerissen. Ebenso den Aufwärtstrend bei 4,37 Euro vom Mai. Die Talfahrt habe sich beschleunigt, allerdings notiere die Aktie über der wichtigen Marke von vier Euro. Falle auch diese Unterstützung, könnte der Kurs bei 3,80 Euro einen Halt finden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.