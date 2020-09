ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (28.09.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von Analyst Jan Lennertz von Independent Research:Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Verkauf der Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF).Nachdem der bisherige CEO Martin Zielke, unter anderem bedingt durch mehrere Briefe an die Aktionäre durch den zweitgrößten Anteilseigner Cerberus (größter Anteilseigner sei der deutsche Staat), Anfang Juli 2020 seinen Rücktritt angeboten habe und der Aufsichtsratsvorsitzende Stefan Schmittmann zum 03.08.2020 zurückgetreten sei (Nachfolger: Hans-Jörg Vetter), habe die Bank lange Zeit keinen Nachfolger für Zielke bekannt gegeben. Nun habe die Bank verkündet, dass der bisherige Chef des Privatkunden-Geschäfts der Deutschen Bank Manfred Knof zum 01.01.2021 die Nachfolge von Martin Zielke antreten werde.Grundsätzlich werte der Analyst positiv, dass nun eine Entscheidung über die Nachfolge getroffen worden sei, jedoch sehe er es kritisch, dass dieser "Neuanfang" nun noch einige Monate auf sich warten lasse, da die Bank aus seiner Sicht, besonders in der derzeitigen Marktsituation möglichst schnell Änderungen vornehmen sollte. Er lasse seine Prognose (EPS 2020e: -0,07 Euro; DPS: 0,05 Euro; EPS 2021e: 0,24 Euro; DPS: 0,10 Euro) vorerst unverändert. Auf Basis des modifizierten Gordon-Growth-Modells (höheres Beta) habe er ein Kursziel für die Commerzbank-Aktie von 3,80 (alt: 4,00) Euro ermittelt. Zusammen mit der Dividendenerwartung (0,05 Euro je Aktie) ergebe sich ein negativer Gesamtertrag (zwölf Monate).Das Votum für die Commerzbank-Aktie lautet weiterhin "verkaufen", so Jan Lennertz, Aktienanalyst von Independent Research. (Analyse vom 28.09.2020)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,205 EUR +3,83% (28.09.2020, 11:44)Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:4,202 EUR +5,00% (28.09.2020, 11:30)