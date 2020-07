Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit künftig rund 800 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze in Deutschland. Insgesamt betreut die Bank bundesweit mehr als 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie weltweit über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. betreut rund 5,6 Millionen Privat- und Firmenkunden, überwiegend in Polen, aber auch in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2019 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 48.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,6 Milliarden Euro. (07.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Nachdem die Aktie der Commerzbank gestern haussiert habe und die Anleger den Abgang des glücklosen Martin Zielke gefeiert hätten, komme es heute bereits vorbörslich zu Gewinnmitnahmen. Derweil würden immer mehr Details durchsickern: Das noch unter Zielke erarbeitete Update zur Strategie sehe anscheinend die Streichung von 10.000 Jobs vor und auch zu den wichtigen Personalfragen gebe es neue Spekulationen.Demnach stünde Nicholas Teller, der mehrere Jahrzehnte für die Commerzbank gearbeitet habe und seit 2008 in England tätig sei, nicht als Nachfolger von Aufsichtsratschef Stefan Schmittmann zur Verfügung. Das habe zuerst das "Handelsblatt" berichtet. Intern sei nun Tobias Guldimann, der Vorsitzende des Prüfungsausschuss der Commerzbank, im Gespräch. Die Bundesrepublik solle als Großaktionär Jörg Asmussen, der derzeit Mitglied der Geschäftsführung der Deutschen Versicherungswirtschaft sei, ins Spiel gebracht haben, so die "Börsen-Zeitung". Bis ein Nachfolger gefunden sei, werde Uwe Tschäge, der aktuelle Gesamtbetriebsrat der Commerzbank, den Vorsitz im Aufsichtsrat übernehmen.Die Frage, wer CEO Martin Zielke beerbe, sei nach wie vor offen. Schon morgen könnte der Aufsichtsrat bei einem Treffen eine Entscheidung treffen oder die Weichen stellen. Zwar sei Zielke wahrscheinlich noch bis Ende des Jahres verfügbar, aber die Zeit dränge. Für einen externen Kandidaten dürfte das Zeitfenster zu knapp sein. Der ehemalige ING-Deutschland-Chef Roland Boekhout, der erst im Januar zur Commerzbank gekommen sei und das Firmenkundengeschäft verantworte, gelte intern als Favorit. Ebenso würden der Finanzvorständin Bettina Orlopp gute Chancen nachgesagt.Bei der morgigen Aufsichtsratssitzung werde es auch um den neuen Sanierungsplan gehen, den der Vorstand eigentlich mit den Zahlen zum zweiten Quartal am 5. August habe vorlegen wollen. Zielke habe jede zweite der 1.000 Filialen schließen und jede vierte Stelle streichen wollen, also in Summe 10.000 Jobs. Das berichte die "Börsen-Zeitung".Am Ende könnte Zielke der Commerzbank doch noch einen großen Dienst erwiesen haben. Der nun vorliegende Sanierungsplan entspreche dem, was Investoren im vergangenen Herbst bei der Verkündung der neuen Strategie erwartet hätten. Ein interner Nachfolger könnte den Plan im Herbst angehen und so versuchen, das verspielte Vertrauen der letzten Jahre zurückzugewinnen. Gelinge das nicht, bleibe langfristig als marktwirtschaftliche Maßnahme nur noch eine Übernahme.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß §34b WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.