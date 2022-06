Aktien der Commerzbank befinden sich im AKTIONÄR-Depot.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 28.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der Comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,5 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2021 erwirtschaftete die Commerzbank mit rund 46.500 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,5 Milliarden Euro. (09.06.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Commerzbank-Aktie habe auf Monatssicht rund 37 Prozent zugelegt. Auch am heutigen Donnerstag zeige sich der MDAX -Titel - gegen den Markttrend - stabil. Die Anleger würden auf Christine Lagarde und die absehbare Zinswende der Europäischen Zentralbank setzen. Diese dürften dem gesamten Bankensektor zukünftig deutlich höhere Zinserträge bescheren.Laut den von Bloomberg zusammengestellten Analystenschätzungen würden die zehn größten börsennotierten Kreditinstitute des Euroraums in diesem Jahr einen Anstieg ihrer Nettozinserträge um 3,7 Prozent auf 144,6 Milliarden Euro verzeichnen und damit den höchsten Anstieg seit sieben Jahren. Angesichts der bedrohlich anziehenden Inflation werde nämlich erwartet, dass die EZB am heutigen Donnerstag den Ausstieg aus den seit acht Jahren geltenden Negativzinsen einleite.Die Banken der Region würden bereits mehr Zinsen für Kredite verlangen, müssten allerdings mit Blick auf das nachlassende Wirtschaftswachstum mit einem erhöhten Kreditausfall-Risiko umgehen. Wobei: Solange die Wirtschaft nicht in die Rezession gehe, sei die Zinswende positiv.Konkret erwarte die Commerzbank im Falle eines um ein Prozent erhöhten Zinses auf 12-Monats-Sicht rund 400 Millionen Euro höhere Nettozinserträge. Hintergrund: Höhere Zinsen würden sowohl im Kreditgeschäft als auch im Anleihe-Handel zu höheren Einnahmen führen.Die Commerzbank-Aktie könne am Donnerstag in einem uneinheitlichen Gesamtmarkt leicht zulegen und beweise damit Relative Stärke.Mutige springen aufgrund der guten Langfrist-Perspektiven noch auf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär" zur Commerzbank-Aktie. (Analyse vom 09.06.2022)Hinweise auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Commerzbank.