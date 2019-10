Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,625 EUR +3,06% (28.10.2019, 22:26)



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (29.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Die Commerzbank habe ursprünglich am 7. November die Zahlen zum dritten Quartal veröffentlichen wollen. Nun seien überraschend bereits gestern erste Eckwerte bekannt gegeben worden. Das Unternehmen habe die Markterwartungen schlagen können und die Anleger hätten das Zahlenwerk honoriert.Das Betriebsergebnis habe im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 29 Prozent auf 448 Millionen Euro zugelegt. Analysten seien im Konsens von nur 353 Millionen Euro ausgegangen. Das Konzernergebnis habe mit 35 Prozent noch stärker auf 294 Millionen Euro angezogen und damit ebenfalls deutlich über den Schätzungen der Analysten gelegen.Die Anleger hätten die Zahlen positiv aufgenommen und die Aktie sei mit plus 2,3 Prozent aus dem Markt gegangen. Die frühzeitige Veröffentlichung sei nötig geworden, da die Zahlen deutlich von der Markterwartung abgewichen hätten. Ob die Commerzbank in den vergangenen Monaten absichtlich zu schwarzgemalt habe, oder sich die neue Strategie bisher nicht negativ auf das Geschäft ausgewirkt habe, lasse sich nicht eindeutig sagen. Fakt sei aber, dass die Erwartungen der Analysten im Jahresverlauf stark gesunken seien. Das zeige ein Überblick bei Bloomberg.Die Zahlen zum dritten Quartal seien besser ausgefallen, als erwartet. Allerdings dürfte es sich nur um eine Momentaufnahme handeln. Deutschland befinde sich wahrscheinlich schon in der Rezession und die Kreditausfälle würden steigen. Gleichzeitig würden die Banken bei der Vergabe neuer Darlehen vorsichtiger und würden die Vergabekonditionen verschärfen. In so einem Umfeld würden die Bankgewinne sinken. Die Commerzbank dürfte sich davon auch nicht freimachen können, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.10.2019)Börsenplätze Commerzbank-Aktie:Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,55 EUR -1,33% (29.10.2019, 10:01)