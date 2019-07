ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (01.07.2019/ac/a/d)







Wien (www.aktiencheck.de) - Für Kunden der Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) funktioniert derzeit kaum etwas, wie es sollte: Am Freitag (28. Juni) hat erneut eine IT-Panne die Systeme der Bank größtenteils lahmgelegt. Das berichten die "Süddeutsche Zeitung" und der Branchendienst Finanzszene übereinstimmend, so die Experten von "FONDS professionell".Viele Kunden seien nicht mehr an ihr Geld gekommen. So sei unter anderem das Online-Banking bei den meisten Nutzern gestört gewesen. Außerdem hätten einige Kunden kein Geld abheben können - weder an einem Geldautomaten noch in der Bankfiliale.Wer versucht habe, die offene Rechnung im Geschäft mit der EC-Karte zu begleichen, sei ebenfalls enttäuscht worden. Auch hier hätten die Systeme bei einigen Nutzern versagt. Erst gegen Nachmittag habe die Commerzbank die Probleme größtenteils wieder im Griff gehabt. Der Grund für die Störung sei bislang nicht bekannt. In den sozialen Netzwerken habe es Kritik gehagelt. Commerzbank-Kunden hätten die Bank als "unfähig" bezeichnet und angegeben, wechseln zu wollen, "wenn das so weitergehe", schreibe die Zeitung.Für die Bank sei es die zweite große IT-Panne innerhalb weniger Wochen. Erst Anfang Juni habe sich das Geldhaus in einem Rundschreiben entschuldigen müssen, weil Kunden wegen einer massiven EDV-Störung in den Morgenstunden des 3. Juni weder Überweisungen tätigen noch hätten empfangen können. Besonders ärgerlich: Gerade zum Monatsanfang würden besonders viele Daueraufträge ausgeführt und Lastschriften eingezogen. Kunden hätten deshalb viele Überweisungen erneut tätigen müssen. Auf manche Nutzer seien auch Mahngebühren zugekommen, weil sie ihre Rechnungen zu spät beglichen hätten.Börsenplätze Commerzbank-Aktie:6,425 EUR +1,68% (01.07.2019, 12:14)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:6,444 EUR +1,99% (01.07.2019, 12:30)