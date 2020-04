Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,567 EUR +7,21% (07.04.2020, 13:41)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

3,55 EUR +4,41% (07.04.2020, 13:56)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (07.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Während des Kursabsturzes im Februar und März hätten sich Aktienanalysten mit Bewertungen sehr zurückgehalten. Zu groß sei vielen anscheinend die Unsicherheit gewesen, das habe gerade auch für Bankaktien gegolten. Die Commerzbank-Aktie lege dagegen nach einem starken Wochenauftakt heute auch wieder kräftig zu. Selbst eine negative Einschätzung der UBS könne das Papier nicht aufhalten.Die Schweizer Großbank habe ihre Einschätzung für die Commerzbank-Aktie zwar auf "neutral" belassen, das Kursziel sei von 5,70 auf 3,60 Euro jedoch drastisch gesenkt worden. Der tiefe Aktienkurs könnte ein Indiz sein für Sorgen vor einer Kapitalerhöhung und vor einer sinkenden oder gar negativen Kapitalrendite (ROTE), so Analyst Daniele Brupbacher in einer am Montag veröffentlichten Studie. Angesichts erheblicher Unsicherheiten in vielerlei Hinsicht habe er seine Schätzungen für den bereinigten Gewinn je Aktie bis 2022 deutlich gesenkt.Richtig sei, dass sich die Commerzbank seit Jahren im Umbau befinde und erst im letzten September die Strategie verschärft worden sei. Die Coronavirus-Krise dürfte die Restrukturierung beschleunigen. So solle eine vom Finanzinstitut engagierte Beratungsfirma weiteres Einsparpotenzial von 500 Mio. Euro identifiziert haben. Ursprünglich habe die Commerzbank bis 2023 600 Mio. Euro einsparen wollen. Die Kosten-Ertrags-Quote habe Ende 2019 bei 78% gelegen und damit deutlich über dem EU-Durchschnitt, was Luft nach oben lasse.Die Bundesregierung versuche mit massiven Hilfsprogrammen die Auswirkungen auf die Wirtschaft abzufedern. Davon würden indirekt auch die Banken profitieren, die besonders stark im Geschäft mit Betrieben aller Art seien. Die Commerzbank habe somit nicht nur wie alle anderen Institute Erleichterungen bei den Eigenkapitalvorschriften und der Risikovorsorge für Kredite. Die hohe Absicherung von Firmenkrediten durch die staatliche KfW-Förderbank habe zudem das Ausfallrisiko für Unternehmenskredite deutlich gesenkt."Der Aktionär" teile die Einschätzung der UBS nur bedingt. Aktuell könne von einer drohenden Kapitalerhöhung keine Rede sein. Niedrigere Gewinnschätzungen für das laufende Jahr seien gerechtfertigt, dass es zu außerordentlich großen Kreditausfällen komme, sei durch die Haftung der Bundesrepublik Deutschland aber unwahrscheinlicher geworden. Mutige Anleger könnten das positive Momentum nutzen und eine kleine Position aufbauen. Allerdings sollte die Kursentwicklung weiterhin volatil bleiben, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2020)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link