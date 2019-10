Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (09.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Comdirect-Kunden hätten am Vormittag zeitweise keine Wertpapiere handeln können. Auch bereits aufgegebene oder automatische Orders hätten nach "Handelsblatt"-Informationen nicht geändert werden können. Ein Comdirect-Sprecher habe bestätigt, dass es seit dem Morgen Probleme mit dem Brokerage-System gegeben habe. Diese seien aber inzwischen behoben, habe es am frühen Nachmittag geheißen. Andere Produkte und Angebote des Unternehmens seien davon nicht betroffen gewesen.Es sei allerdings nicht das erste Mal gewesen, dass Comdirect und deren Mutterkonzern Commerzbank mit IT-Problemen zu kämpfen gehabt hätten. Alleine in den vergangenen Monaten sei es zu Problemen beim Zugang zum Online-Banking, der Ausführung von Zahlungsaufträgen und der Darstellung von Wertpapierkursen gekommen.Die Bankenaufsicht BaFin habe in den vergangenen zwei Jahren insgesamt rund 500 IT-Sicherheitsvorfälle bei deutschen Geldinstituten registriert. Hauptgrund dafür seien meist hausgemachte Probleme wie veraltete IT-Systeme.Im Zuge des jüngst verkündeten Strategie-Updates wolle die Commerzbank daher nicht nur die Direktbank-Tochter komplett übernehmen und integrieren, sondern auch 750 Millionen Euro in Digitalisierung, IT-Infrastruktur und Wachstum investieren. Angesichts der wiederkehrenden Probleme scheine das auch dringend nötig zu sein.Seit Bekanntwerden der CoBa-Pläne pendle die Aktie um die 12-Euro-Marke. Die Anleger würden offenbar darauf spekulieren, dass die Commerzbank ihr Angebot noch einmal nachbessere oder dass im Zuge eines Squeeze-out etwas mehr herausspringe. Ein Einstieg drängt sich aktuell allerdings weder bei Comdirect noch bei der Commerzbank auf, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Commerzbank-Aktie: