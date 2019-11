ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (04.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Commerzbank-Aktie (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Wie bekannt habe die Commerzbank Ende September ihr neues Strategieprogramm "Commerzbank 5.0" verabschiedet. Es sollten netto 2.300 Stellen wegfallen, zusätzlich wolle man aber 1,6 Mrd. Euro in Digitalisierung, IT und Wachstum investieren. Das Geld solle aus dem Verkauf der polnischen Tochter mBank kommen. Doch dort gebe es jetzt Probleme. Hintergrund sei eine Klagewelle von polnischen Bankkunden, die vor Jahren Darlehen in Schweizer Franken aufgenommen hätten. Die mBank sei ebenfalls davon betroffen, sie habe 3,4 Mrd. Euro Franken-Darlehen. So oder so sei das für die Commerzbank ein Problem: Nach Ansicht der polnischen Aufsichtsbehörde KNF müsse die Commerzbank das Portfolio mit den Schweizer-Franken-Hypotheken behalten. Könne es dagegen mit der mBank verkauft werden, dürfte das den anvisierten Kaufpreis von knapp 2 Mrd. Euro drücken. Dann würde Geld fehlen, dass die Commerzbank dringend zum Umbau brauche.Das Interesse an der mBank sei groß. Die Commerzbank würde gerne an einen ausländischen Konkurrenten verkaufen, die polnische Regierung möchte dagegen einen einheimischen Investor. Das könnte ebenfalls noch Probleme beim Kaufpreis geben. "Der Aktionär" rate langfristig orientierten Anlegern derzeit vom Kauf der Commerzbank-Aktie ab, so Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,683 EUR +4,41% (04.11.2019, 13:46)Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:5,684 EUR +4,14% (04.11.2019, 14:01)