Börsenplätze Commerzbank-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,432 EUR +0,50% (11.08.2021, 13:14)



XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,422 EUR +0,48% (11.08.2021, 12:59)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



NASDAQ OTC-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (11.08.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Das Frankfurter Geldhaus habe mit seinen Zahlen fürs zweite Quartal enttäuscht. So sei Deutschlands zweitgrößte Privatbank sowohl beim Ergebnis als auch bei den Erträgen hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Ob am Ende des Jahres unter dem Strich schwarze Zahlen in den Büchern stünden, sei zudem unklar. Analysten würden dennoch Aufwärtspotenzial für die Commerzbank-Aktie sehen.Das durchschnittliche Kursziel würden von Bloomberg befragte Analysten bei 6,13 EUR je Commerzbank-Aktie angeben. Dabei stünden sieben Experten auf der Käuferseite und 14 würden sich neutral zeigen. Nur fünf Analysten würden zum Verkauf der Commerzbank-Aktie warten.Auch CEO Manfred Knof wolle sich von den jüngsten Rückschlägen nicht vom Kurs abbringen lassen und die Sanierung der Commerzbank konsequent vorantreiben. "Ich werde sicherstellen, dass alle Hürden schnellstmöglich aus dem Weg geräumt werden. Wir treiben alle strategischen Initiativen entschlossen voran und sind bereit, auch unbequeme Entscheidungen zu treffen", habe jüngst der neue Mann an der Spitze erklärt."Der Aktionär" sei weiterhin durchaus optimistisch für die Commerzbank. Die Hoffnungen würden natürlich v.a. auf Knof und seinen - bereits unter Beweis gestellten - Fähigkeiten als Sanierer ruhen. Überwinde die Commerzbank-Aktie demnächst die charttechnisch wichtige 200-Tage-Linie (aktuell: 5,51 Euro) ergäbe sich zudem ein frisches Kaufsignal. Für investierte Anleger gelte: Ruhe bewahren und einen Stopp bei 4,80 Euro setzen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.08.2021)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link