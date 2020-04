Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Stärke des Goldpreises (ISIN: XC0009655157, WKN: 965515) hat die meisten Analysten überrascht, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Bis Ende des Jahres könne der Goldpreis auf 1.800 Dollar steigen, würden die Analysten in ihrer aktuellen Studie schreiben. Der Stärke des Goldpreises müsse man umso mehr Beachtung schenken, wenn man sehe, wie stark der US-Dollar nach wie vor sei. "Normalerweise würde dies Druck auf Gold ausüben, aber in einem Marktumfeld, das von großer Unsicherheit geprägt ist, wie sich die Coronakrise entwickeln wird, und der Tatsache, dass es kaum möglich ist, eine wirtschaftliche Zahl zu ermitteln, kann sich Gold gegen den US-Dollar, der ebenfalls als sicherer Hafen gilt", heiße es in dem Bericht von Analyst Carsten Fritsch.Tatsächlich sei die Stärke des Goldpreises in Anbetracht des starken US-Dollars bemerkenswert. Allerdings haben wir an dieser Stelle bereits in der Vergangenheit mehrfach davor gewarnt, Korrelation - oder wie in diesem Fall negative Korrelaten - schlichtweg eins zu eins in die Zukunft fortzuschreiben, so Markus Bußler von "Der Aktionär". 1.800 Dollar bis Ende des Jahres müsse aus heutiger Sicht schon als konservativ angesehen werden, notiere doch der Gold Future (Juni-Kontrakt) aktuell bereits über 1.752 Dollar. DER AKTIONÄR gehe davon aus, dass der Goldpreis in den kommenden Monaten Kurs in Richtung neues Allzeithoch, also jenseits der Marke von 1.921 Dollar aus dem Jahr 2011, nehmen werde. Hier könne die runde Zahl von 2.000 Dollar durchaus als Magnet für den Goldpreis wirken. Die vergangenen Wochen dürften verdeutlicht haben, wie wichtig Gold als Depotbestandteil sei. (16.04.2020/ac/a/m)