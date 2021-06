Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von Commerzbank befinden sich im Aktionär-Depot von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) ist die führende Bank für den Mittelstand und starker Partner von rund 30.000 Firmenkundenverbünden sowie rund 11 Millionen Privat- und Unternehmerkunden in Deutschland. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen. Die Commerzbank wickelt rund 30 Prozent des deutschen Außenhandels ab und ist im Firmenkundengeschäft international in knapp 40 Ländern vertreten. Die Bank konzentriert sich auf den deutschen Mittelstand, Großunternehmen sowie institutionelle Kunden.



Im internationalen Geschäft begleitet die Commerzbank Kunden mit einem Geschäftsbezug zu Deutschland und Unternehmen aus ausgewählten Zukunftsbranchen. Privat- und Unternehmerkunden profitieren im Zuge der Integration der comdirect von den Leistungen einer der modernsten Onlinebanken Deutschlands in Verbindung mit persönlicher Beratung vor Ort. Die polnische Tochtergesellschaft mBank S.A. ist eine innovative Digitalbank und betreut rund 5,7 Millionen Privat- und Firmenkunden überwiegend in Polen sowie in der Tschechischen Republik und der Slowakei. Im Jahr 2020 erwirtschaftete die Commerzbank mit knapp 48.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von rund 8,2 Milliarden Euro. (07.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Commerzbank-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, NASDAQ OTC-Symbol: CRZBF) unter die Lupe.Vor mehreren Wochen sei es zu einem spektakulären Urteil des Bundesgerichtshofs zum Thema Gebührenerhöhungen bei Bankkonten gekommen. Die gängige Praxis, nach der Kunden höhere Kosten stillschweigend hinnehmen müssten, sei nicht rechtskonform. Doch gerade durch den anhaltenden Druck der Negativzinsen seien viele Finanzinstitute zu Erhöhungen gezwungen. Auch die Commerzbank wolle Sparer stärker zur Kasse bitten.Nach dem BGH-Urteil Ende April könnten höhere Preise bei Bankdienstleistungen nicht mehr durchgesetzt werden, wenn Kunden innerhalb einer bestimmten Frist einfach nicht widersprechen würden. Das sei auch Praxis bei der Commerzbank in den vergangenen Jahren gewesen. Der Konzern arbeite nun an einem Verfahren, das mit den Vorgaben der höchsten Richter konform sein solle. Das berichte das Handelsblatt.Commerzbank-Sparer, die vor Oktober 2020 bereits Kunden gewesen seien, sollten ab Juli wie geplant 4,90 Euro im Monat für das Girokonto bezahlen. Dieses sei bisher kostenlos gewesen, Neukunden müssten aber ebenfalls Gebühren entrichten. Nur mit der aktiven Einwilligung der Sparer könnten ab jetzt Gebühren erhöht werden. Ein Commerzbank-Sprecher habe gesagt: "Dazu holen wir unter anderem aktuell das Einverständnis unserer Kunden zu den entsprechenden Änderungen ein." Es sei geplant, dass Kunden im Onlinebanking per Klick ihre Zustimmung erteilen könnten.Die Kosten der Umstellung sollten für Geldhäuser mit vielen Kunden, die digitale Dienste wie Onlinebanking nutzen würden, schneller und günstiger erfolgen können. "Die Banken mit vielen Onlinebanking-Kunden und reine Onlinebanken sind im Vorteil", habe Oliver Mihm, Chef der Beratungsfirma Investors Marketing gegenüber dem Handelsblatt gesagt. "Wenn Unternehmen online um die Einwilligung der Kunden bitten, reagieren meist relativ viele."Die Aktie schaffe den Sprung über den Widerstand bisher nicht. Mutige stiegen bereits jetzt ein und setzen auf den Ausbruch, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". Ein Stopp sollte bei 4,80 Euro platziert werden. (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Commerzbank.