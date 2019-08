XETRA-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,04 EUR +1,14% (29.08.2019, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs Commerzbank-Aktie:

5,056 EUR +1,68% (29.08.2019, 10:18)



ISIN Commerzbank-Aktie:

DE000CBK1001



WKN Commerzbank-Aktie:

CBK100



Eurex Optionskürzel Commerzbank-Aktienoption:

CBK



Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CBK



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Commerzbank-Aktie:

CRZBF



Kurzprofil Commerzbank AG:



Die Commerzbank AG (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) ist eine führende, international agierende Geschäftsbank mit Standorten in knapp 50 Ländern. In zwei Geschäftsbereichen - Privat- und Unternehmerkunden sowie Firmenkunden - bietet die Bank ein umfassendes Portfolio an Finanzdienstleistungen, das genau auf die Bedürfnisse ihrer Kunden zugeschnitten ist.



Die Commerzbank wickelt rund 30% des deutschen Außenhandels ab und ist Marktführer im deutschen Firmenkundengeschäft. Zudem ist die Bank aufgrund ihrer hohen Branchenkompetenz in der deutschen Wirtschaft ein führender Anbieter von Kapitalmarktprodukten. Ihre Töchter Comdirect in Deutschland und mBank in Polen sind zwei der weltweit innovativsten Onlinebanken.



Mit ungefähr 1.000 Filialen betreibt die Commerzbank eines der dichtesten Filialnetze der deutschen Privatbanken. Insgesamt betreut die Bank mehr als 18 Millionen Privat- und Unternehmerkunden sowie über 70.000 Firmenkunden, multinationale Konzerne, Finanzdienstleister und institutionelle Kunden weltweit. Im Jahr 2018 erwirtschaftete es mit rund 49.000 Mitarbeitern Bruttoerträge von 8,6 Milliarden Euro. (29.08.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Commerzbank: Für Fantasie ist gesorgt - AktienanalyseMit einem Leitzins von null und einem Einlagesatz von minus 0,40 Prozent ist die Manövriermasse der Europäischen Zentralbank (EZB) gering, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Dennoch werde die EZB am 12. September - die vorletzte Sitzung, bevor Mario Draghis Amtszeit ende - noch einmal über eine weitreichende Lockerung ihrer Geldpolitik beraten. Dabei sei laut Protokoll der Ratssitzung Ende Juli ein umfassendes Paket aus verschiedenen Maßnahmen geplant.Die Erwartungen seien hoch. ING-Ökonom Carsten Brzeski beispielsweise rechne mit einem "finalen geldpolitischen Feuerwerk". Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF)-Ökonom Michael Schubert erwarte ein Paket, das "vermutlich eine Zinssenkung, eine Zinsstaffelung und neue Anleihekäufe umfasst". Brzeski erwarte eine Senkung des Einlagezinses um 20 Basispunkte, einen Staffelzins, günstigere Konditionen für die EZB-Langfristkredite an Banken und eine Neuauflage der Anleihekäufe von monatlich 30 Mrd. Euro.Für die Bankenbranche, die unter den Niedrigzinsen besonders ächze, wären das gute Nachrichten. Denn den Geldinstituten kämen günstigere Kreditkonditionen entgegen. Profitieren würden sie aber auch von einem Staffelzins. Dabei würde eine Art Freibetrag eingeführt, bis zu dem dann ein Zins von null gelten würde. Erst für höhere Anlagebeträge wären die Minuszinsen fällig. Das solle die negativen Auswirkungen der Minuszinsen für den Finanzsektor abmildern.Allein die Spekulationen über die Maßnahmen hätten die Aktienkurse der Geldhäuser auf Erholungskurs gebracht. Die Papiere der Deutschen Bank hätten vom Mehrjahrestief bei 5,80 Euro per dato um rund 9,5 Prozent zugelegt. Bei der Commerzbank sei es ausgehend vom Allzeittief bei 4,65 Euro bislang um 6,7 Prozent nach oben gegangen.Damit nicht genug: Die Commerzbank denke auch über Stellenstreichungen nach. Nach Infos der "Börsen-Zeitung" werde der Abbau von 1.800 bis 2.500 Arbeitsplätzen diskutiert. Auch Pläne für eine Ausdünnung des Filialnetzes würden auf dem Tisch liegen. Das "Handelsblatt" habe über Planspiele berichtet, die Zahl der Zweigstellen von derzeit rund 1.000 auf 800 bis 900 zu verringern. Nach Infos des "Manager Magazins" könnten sogar nur 600 bis 650 Standorte übrig bleiben.Vorstand und Aufsichtsrat möchten wohl bei ihrer Strategiesitzung am 25./26. September Entscheidungen treffen. Somit ist für Fantasie gesorgt, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 34/2019)